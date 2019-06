von Lothar Fritz

Marlies und Rüdiger von der Linde feiern ihr diamantenes Ehejubiläum. Zwei Söhne und drei Enkelkinder gratulierten dem Paar zu diesem seltenen Jubiläum. Robert Dreher überbrachte in Vertretung des Oberbürgermeisters die Glückwünsche der Stadt und die Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten.

In Hannover wurden sie getraut

Rüdiger von der Linde wurde 1930 in Berlin geboren, seine Frau 1939 in Hannover. Vor 60 Jahren wurden sie in der evangelischen Marktkirche in Hannover getraut. Zwei Jahre zuvor hatten sie sich während seines Studiums kennengelernt. Nach Schule und Studium zog es sie in den Süden Deutschlands, sie als Bankfachfrau mit Dolmetscher-Examen und er im operativen Management internationaler Konzerne, was auf der Führungsebene mit vielen Auslandsaufenthalten und Reisen verbunden war.

Familie zieht häufig um

Für die Familie bedeutete dies, in den ersten Jahren sieben Mal umziehen, dann noch sechs Jahre nach Westberlin und nach dem Mauerfall weitere vier Jahre. 1990 wurde Rüdiger von der Linde pensioniert, war aber trotzdem weitere drei Jahre tätig als Berater des Berliner Senats und der EU-Kommission in Integrationsaufgaben. Endgültig in den Ruhestand ging es für das Paar 1993 mit einem letzten Ortswechsel nach Überlingen. Die Stadt war ihnen nicht fremd, seine Eltern wohnten bereits seit 30 Jahren hier.

Ratssitzungen regelmäßig verfolgt

Mit großem Interesse und als häufiger Besucher von Ratssitzungen verfolgte Rüdiger von der Linde die Entwicklung der Stadt in Verkehrsfragen, die er in Leserbriefen kommentierte. Mit Sport und Kultur gestalten die Jubilare ihre freie Zeit sehr positiv und beeindrucken durch eine erstaunliche körperliche und geistige Fitness. Bis vor wenigen Jahren waren sie aktive Tennisspieler und Skifahrer, danach machten sie E-Bike-Touren rund um den Bodensee. Kulturell stehen bei ihnen Kunst, Theater und Musik auf dem Programm. Marlies von der Linde malt in Aquarell, was ihrer Wohnung ein künstlerisches Ambiente verleiht. Ihre 60 Jahre gemeinsame Ehezeit bezeichnen beide dankbar als „Sahnehäubchen auf die goldene 50“.