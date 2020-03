„Männer sind so verletzlich“, sang Herbert Grönemeyer und meinte es nicht ironisch. Seinen ganzen Songtext füllte er mit Klischees und Tabus über die Rolle, die Erwartungen und das Selbstverständnis des Mannes. Diese Themen anzusprechen, persönliche Anliegen zu formulieren und Probleme in einem geschützten Rahmen darzustellen, dazu will der Paar- und Familientherapeut Kurt Nährig von der psychologischen Beratungsstelle der katholischen Kirche im katholischen Pfarrzentrum in einer Männergruppe Raum geben.

Gruppe existiert seit zehn Jahren, jede Etappe dauert sechs Monate

Er hat sie unter dem Namen „Mann, oh Mann“ vor zehn Jahren ins Leben gerufen und betreut sie seitdem in je sechs Monate dauernden Etappen. Am 18. März beginnt wieder eine neue Phase, für die einige Plätze freigeworden sind.

Themen sind Alltag, Beruf, Beziehung, Familie, Freizeit

„In dieser Gruppe haben Männer mit ihren Fragen und ihren Lebensthemen Platz“, sagt Nährig, „ganz unabhängig von den üblichen Rollenzwängen zwischen Mann und Frau.“ In der Gruppe tauschten sich die Teilnehmer unter Männern darüber aus, wie sie leben, wie sie Alltag und Beruf erleben, wie ihre Beziehung, ihre Familien und ihre Freizeit ist.

Die nächste Gesprächsgruppe für Männer der psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familie- und Lebensfragen beginnt am Mittwoch, 18. März 2020 um 18.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum. Begleitet wird sie von dem Paar- und Familientherapeuten Kurt Nährig. Die Treffen dauern jeweils zwei Stunden. Weitere feste Termine für die insgesamt acht Abend sind der 1. und 22. April, der 6. und 20. Mai, der 17. Juni sowie der 8. und 22. Juli. Eine Voranmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Der Kostenbeitrag liegt zwischen 120 und 160 Euro, je nach Selbsteinschätzung, sagt Nährig.

Kontakt: Telefon 0 75 51/6 31 17 oder E-Mail ueberlingen@eheberatung-bodensee.de.

Informationen im Internet: www.eheberatung-bodensee.de

Teilnehmer unterschreiben, persönliche Dinge nicht nach außen zu tragen

Nährig sagt: „Hier kann Mann Solidarität auch von Männern erleben.“ In einer gemischten Gruppe spielten stets auch die Geschlechter eine Rolle, sagt er, „da verhält sich jeder einen Tick anders“. Geredet werde in der Männergruppe über ganz persönliche Dinge, die nicht nach außen getragen werden. Das müssen alle Teilnehmer unterschreiben, bevor es losgeht.

Michael (71) ist seit zehn Jahren dabei

„Jeder bringt sich selbst mit“, sagt Michael, der schon seit zehn Jahren dabei ist. Mit 71 Jahren ist er der Älteste in der exemplarischen Viererrunde, die ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert. Ans Aufhören hat Michael nie gedacht. Er schätzt die vertraute Atmosphäre, die von Achtsamkeit und Respekt geprägt sei.

Jürgen (55) kam nach einer schweren Krise und ist geblieben

Was führt einen Mann in diese Gruppe? Es muss nicht so eine schwere Krise sein wie bei Jürgen (55). „Ich habe das gesucht, weil es in meinem Leben einmal alle Freunde und Bekannte weggesprengt hat“, berichtet er. Damit müsse er bis heute umgehen. „Ich bin sozusagen aktuell freundlos“, sagt Jürgen. „Ich war froh, dass ich relativ schnell einen Platz hier bekommen habe.“ Heute – rund zwei Jahre später – kommt Jürgen ganz ohne große Erwartungen, aber will die zweistündigen Treffen nicht missen. „Es gib schwerere Abende und leichtere Abende.“ Doch belastend sei die Gruppe nie: „Ich gehe immer beschwingter raus.“

Rainer (67) hatte außerhalb der Arbeit nur sporadisch Kontakt zu Männern

Das Bedürfnis, sich mit Männern über verschiedene Themen auszutauschen, führte Rainer (67) in die Gruppe. Außerhalb des Berufs habe er zuvor nur sporadischen Kontakt mit Männern gehabt. Die Suche sei damals quasi auch eine Vorbereitung auf das Rentner-Dasein gewesen. „Ich kann hier etwas einbringen, muss es aber nicht.“ Die Gruppe könne Halt geben bei familiären Problemen. Früher habe er auch gedacht: „Brauche ich nicht!“ Verschiedene Versuche in gemischten Gruppen hätten seine Erwartungen nicht erfüllt. „Hier ist das ganz anders.“ Gut an dem Konzept sei auch, dass man einen Block absolvieren könne und dann die Freiheit habe, wieder aufzuhören.

Uli (62) stört sich an Themen der „üblichen“ Männergespräche

Seit fünf Jahren ist Uli (62) mit im Boot. Was er in der Gruppe findet, versucht er, an Beispielen zu beschreiben. „Mir ist im Gespräch mit meiner Frau einmal aufgefallen, dass Männer und Frauen meist über ganz verschiedene Themen reden“, sagt Uli. „Frauen reden darüber, wie es ihnen gerade geht, welche körperliche Veränderungen sie durchmachen und wie sie damit umgehen. Männer reden darüber, welches Auto sie als nächstes kaufen.“

Rückmeldungen hilfreich und respektvoll

Er suche in Gesprächen auch Tiefe. „Wenn ich anderen ein Anliegen geschildert habe, wurde ich oft nicht verstanden.“ Bis er nach einer gewissen Zeit einmal gemerkt habe: „Das Problem bin ich ja selbst.“ Das könne zunächst etwas unangenehm werden. „Aber es ist das, worum es geht.“ Die Rückmeldungen hier seien hilfreich und respektvoll. „Man sieht in der Gruppe, wie sich etwas entwickelt. Da kommt richtig Licht ins Dunkel!“

Probleme der anderen öffnen bisweilen die Augen

Auch die Probleme der anderen öffneten ihm bisweilen die Augen. „Es ist selten, dass wir über die Weltlage politisieren“, erklärt Uli. Als Beispiel nennt er einen Konflikt mit seinem Bruder, über den er sich geärgert habe. Nach einem Austausch in der Gruppe habe er eine völlig andere Perspektive bekommen. „Ich habe meinen Blick verändert und habe ihm dies auch mitgeteilt.“ Das habe viele Probleme ausgeräumt.

Michael: „Ich möchte mich einfach weiterentwickeln“

Bei Michael, dem alten Hasen, war es eine Burnout-Situation, die ihn zu der Gruppe geführt hat. Inzwischen sei es längst weniger die Not als ein Entwicklungsimpuls. „Ich möchte mich einfach weiterentwickeln“, sagt der 71-Jährige, und: „Ich komme her, um mit Männern zusammen zu sein.“ In der Gruppe sei er noch nie enttäuscht worden, auch wenn er mal eine unbedachte Äußerung getan habe.