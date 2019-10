Einen Statusbericht über die baulichen Zustände der Obdachlosenunterkunft bei der Ottomühle/Füllenwaid fordert die Fraktion BÜB+ von der Stadtverwaltung in einem aktuellen Antrag. Gewünscht sind zudem eine Kostenberechnung für eine Ertüchtigung oder Neuerstellung sowie Überlegungen zu einem alternativen Standort. „Man erfährt schlimme Dinge über die baulichen und sanitären Zustände“, heißt es in der Begründung. Zudem liege die Unterkunft neben der Müllsammelstelle an einem „fraglichen Standort“.

Dieser Antrag müsse spätestens bei der übernächsten Sitzung behandelt werden, wandte sich Stadtrat Roland Biniossek (BÜB+) an OB Jan Zeitler. „Es ist bemerkenswert, wie Sie versuchen, uns vor sich herzutreiben“, reagierte Zeitler darauf und sagte: „Ihnen ist ja sicher bekannt, dass wir dort gerade mit Sanierungsarbeiten beschäftigt sind?!“