von Julia Rieß

Ein Satz, der vielen im Wege steht, und auch ein Satz, den Margot Jetter sehr oft zu hören bekommt, ist: "Das kann ich nicht!" Sie ist Kunsttherapeutin und leitet am Altenzentrum der Überlinger Diakonie die Malgruppe der dort lebenden Senioren. Es sind allerdings nicht nur die älteren Menschen, die sich das Malen zunächst nicht zutrauen, sagt Jetter. Das habe nicht unbedingt etwas mit dem Alter zu tun, sondern vielmehr mit dem Charakter.

Kunsttherapeutin Margot Jetter (rechts) mit Gundel Mathis vor einem Bild, das die Seniorin gemalt hat. | Bild: Julia Rieß

"Wer mit Malen anfängt, muss schon sehr mutig sein. Man muss sich dabei auf etwas einlassen, von dem man noch nicht wissen kann, wie es wird." Solche Menschen, die von Leistungsdruck, Perfektionismus und Erfolgsorientierung stark geprägt sind, tun sich daher besonders schwer, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Aber gerade für diese Menschen sei Malen auch hilfreich, um den selbst geschaffenen Druck zu überwinden. Dabei helfe zunächst einmal die Erkenntnis, dass es in der Kunst kein "Falsch" gebe – auch wenn meist in der Kindheit ein anderer Eindruck vermittelt werde.

Malgruppe am Altenzentrum

"Viele haben erlebt, dass ihre Bilder in der Schule kritisiert und benotet wurden. Das vergisst man nie", bedauert Margot Jetter. "Sie vergleichen sich mit bekannten Malern und nehmen deren bekannte Werke als Maßstab." Die Kunsttherapeutin hingegen stellt nicht das Motiv in den Mittelpunkt, sondern den Prozess, ein ganz individuelles Kunstwerk zu erschaffen. Darum beschreibt sie in ihrem Flyer ihr Angebot auch ausdrücklich als "Malen ohne Leistungsdruck". "Im geschützten Rahmen der eigenen inneren Malspur folgen – das stärkt die Persönlichkeit und macht Freude", weiß Jetter.

Senioren zeigen Arbeiten bei Vernissage

Dass die entstehenden Kunstwerke dennoch durch die Bank weg sehr ansehnlich sind, davon konnten sich alle Interessierten bei der jährlich stattfindenden Vernissage überzeugen. Hier präsentierten die derzeit sieben Senioren der Malgruppe ihre Kunstwerke und nutzten die Gelegenheit, sich bei Margot Jetter zu bedanken und hervorzuheben, wie gut ihnen die gemeinsamen Maltreffen tun. "Wir haben einen netten Club gefunden, wo wir uns einfach mal vergessen, mal genießen können", sagte eine der Malerinnen, die jeden zweiten Freitag für eineinhalb Stunden ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Vorzüge des kreativen Hobbys

"Uns einfach mal vergessen": Das sei eine der besonderen Vorzüge des kreativen Hobbys speziell auch für Senioren. Ältere Menschen sind häufig damit konfrontiert, dass sie in besonderem Maße eingeschränkt sind, der Körper macht nicht mehr so richtig mit", weiß Margot Jetter. "Beim Malen aber können sie endlich einmal erleben – sobald sie sich vom Leistungsdruck frei gemacht haben – dass sie nicht eingeschränkter sind als jüngere Menschen, dass etwaige körperliche Einschränkungen einfach keine Rolle spielen."

Schnelle Erfolgserlebnisse motivieren

Wer nicht mehr gut sieht, malt eben großformatiger. Um ihnen den Einstieg zu erleichtern, zeigt sie ihren neuen Schützlingen meist eine Maltechnik, "mit der man ganz einfach was Tolles aufs Papier bringen kann". Sie lässt sie gerne mit Aquarell auf nassem Papier malen. Die Farbe verläuft "und bleibt dann irgendwie stehen". Die Farbe macht sich also in gewisser Weise selbstständig, trotzt jeglichem Kontrollzwang des Malenden – und zaubert interessante Motive. Schnelle Erfolgserlebnisse motivieren und machen Lust auf mehr. Margot Jetter schafft für ihre Senioren einen geschützten Raum, in dem sie vergessen können, was sie im Alltag anstrengt, und in dem sie endlich einmal sagen können: "Ich kann das!"

Malen mit Demenz Es ist schon länger bekannt, dass Kunsttherapie bei alten und bei dementen Patienten die Konzentration fördert und die Orientierungsfähigkeit unterstützt. Darüber hinaus kann sie den im Alter eingeschränkten sozialen Austausch verbessern und helfen, Depressionen abzubauen. Gerade auch bei Demenzerkrankungen, sagt Margot Jetter, sei es für die Betroffenen oft befreiend, kreativ aktiv zu werden und dabei nichts falsch machen zu können. Oft fühlten sich Demenzkranke emotional ausgeliefert, da sie alles spürten und fühlten, aber nicht in der Lage seien, diese Gefühle über die Sprache auszudrücken. "Über die Malerei jedoch können die Betroffenen ihre Gefühle ausdrücken", sagt Jetter. "Ich habe beobachtet, dass die Patienten durch das kreative Malen entspannter sind und weniger aggressiv." Maltherapiegruppen für demente Menschen sollten jedoch von der Anzahl der Teilnehmer her kleiner sein, da sie intensivere Betreuung benötigen und damit weniger Unruhe entsteht. Im Überlinger Altenzentrum der Diakonie gibt es derzeit allerdings aufgrund fehlenden Budgets keine Malgruppe für Demenzerkrankte.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein