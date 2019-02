„Hop“, „Step“ und „Jump“: Wenn es um diese Begriffe geht, ist vom Dreisprung die Rede. Wer diese Disziplin bestens beherrscht, ist Lisa Kramer vom Leichtathletikclub (LC) Überlingen. Ihre persönliche Bestleistung, die sie in Eppingen im Mai vorigen Jahres erzielte, steht bei 12,76 Metern. Damit liegt sie in der deutschen Bestenliste der unter 18-jährigen Athletinnen (U18) des vergangenen Jahres auf Platz eins. Mit dieser Weite wäre sie noch im Jahre 1981 Weltrekordlerin gewesen.

Das Besondere am Dreisprung: Die erste Landung hinter dem Absprungbrett muss mit demselben Fuß erfolgen, mit dem abgesprungen wurde. Dann folgt der „Step“ (Landung auf dem anderen Fuß) und schließlich der „Jump“ in die Sandgrube wie beim Weitsprung. „Also quasi links, links, rechts und dann in die Grube rein. Diese Sprünge sind das Interessante an dieser Sportart. Wichtig ist auch die Kombination aus Schnellkraft und Geschwindigkeit“, erläutert die Gymnasiastin. Der Körper müsse dabei viel aushalten und sei auch verletzungsanfällig, sagt sie, wobei sie auf ihre Fersenprobleme diesen Winter hinweist.

Schnell stellten sich erste Erfolge ein

Angefangen mit dem Dreisprung hat Lisa Kramer erst im Jahre 2016, nachdem sie zuvor „schon ganz gut sprinten und springen“ konnte, wie sie erzählt. Das Training, um diese Technik zu beherrschen, verlief gleich gut und schon schnell stellten sich die ersten Erfolge ein: Im Juni wurde sie in Bremen mit 11,31 Metern Vierte bei den Deutschen Meisterschaften im U16-Dreisprung, im Juli in St. Wendel süddeutsche Meisterin mit 11,64 Metern. Im Jahr darauf lief es nicht ganz so gut.

Ihr großes Ziel ist die Teilnahme an den U20-Europameisterschaften in Borås. | Bild: Privat

Aber schon zur Wintersaison 17/18 sprang sie in der Halle fast zwölf Meter. Im Sommer erreichte sie die Norm von 12,50 Metern, die sie zur Teilnahme an den Europameisterschaften in Györ in Ungarn berechtigte. Dort wurde sie undankbare Dreizehnte. Mit 12,38 Metern fehlten ihr am Ende zum letzten von zwölf Finalplätzen, die vergeben wurden, nur drei Zentimeter. Wäre sie unter die besten acht gekommen, hätte sie sogar noch zur Jugend-Olympiade nach Buenos Aires fahren dürfen. „Hat nicht ganz geklappt, schade“, sagt sie.

Zurzeit trainiert die 17-Jährige bis zu sechs Mal wöchentlich in der Kreissport- und der Wiestorhalle, davon ein- bis zweimal im Kraftraum. Auch in Friedrichshafen ist sie jede Woche anzutreffen, da es in den Überlinger Hallen keine Tartanbahnen gibt. In der wärmeren Zeit wird auf dem Sportplatz „Ob der Mühlen“ trainiert. Zeit für die Schule bleibt genug, versichert sie, vier Mal in der Woche hat sie nachmittags Unterricht, im Juli steht ihr Abitur an. Ihre Freizeit ist allerdings aufgrund des Leistungssports eng bemessen, die Wochenenden sind oft mit Wettkämpfen ausgefüllt. Tennis zu spielen hat sie mittlerweile aufgegeben. Lisa Kramer: „Das ging zeitlich gar nicht mehr.“

Sie verletzte sich in ihrer Paradedisziplin

Erfolgsversprechend war der diesjährige Saisonauftakt für die Dreispringerin im Januar beim „Sindelfingen Hallenmeeting“, nachdem sie sich im Kreise des LC Überlingen in Lanzarote darauf vorbereitet hatte. Sie erreichte sowohl bei den U20-Athletinnen als auch bei den Frauen den ersten Platz im Dreisprung mit einer Weite von 12,49 Metern – und das gleich zwei Mal. Bei den Badischen Hallenmeisterschaften in Mannheim vor wenigen Tagen hatte sie ein bisschen Pech: Sie verletzte sich in ihrer Paradedisziplin und musste ohne gültigen Versuch aufgeben. Zuvor hatte sie den Sieg bei den U20 über den 60-Meter-Sprint sicher in 7,85 Sekunden geholt, nachdem sie im Vorlauf noch eine Hundertstel schneller war und eine persönliche Bestleistung aufgestellt hatte.

„Das wär ganz cool, wenn wir da zusammen hinkämen“

Lisa Kramer hofft aber, nächste Woche bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Sindelfingen in der Halle wieder mitmachen zu können. „Da hoffe ich auf jeden Fall auf eine Medaille, ob es Gold wird, mal schauen.“ Und ihr großes Ziel? „Das ist die Teilnahme an den U20-Europameisterschaften im Juli in Borås in Schweden“, sagt sie. Und zwar gemeinsam mit der Siebenkämpferin Johanna Siebler, die ebenfalls im LC Überlingen trainiert und sich bereits Sportlerin des Jahres nennen darf. „Das wär ganz cool, wenn wir da zusammen hinkämen.“