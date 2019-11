„Das Bild vom Feind“ – so der Name des Stücks – sollte am Beispiel der Ukraine aufzeigen, wie Kriege entstehen, und gleichzeitig die „oft gleichgeschaltete Meinung deutscher Medien“ behandeln.

Überlingen Überlinger Hänsele spielt bei Theaterstück zur Rüstungsindustrie nicht mit Das könnte Sie auch interessieren

Dazu nutzte das Ensemble als Spielort die fiktive Arbeit in einer Zeitungsredaktion. Das eigentlich linke Blatt war gerade von einem Milliardär aufgekauft worden, der als erstes einen neuen Chefredakteur installierte. Die Redaktion wurde besetzt mit einem sozialdemokratischen Alt-Redakteur, der zwar eine Haltung hatte, sich aber nicht traute, diese auch zu schreiben.

Unerschrockene Haltung

Ihm zur Seite stand eine freie Mitarbeiterin, die seiner Meinung nach „ja von der Hand in den Mund lebe“, und daher sowieso nicht laut werden könne. „Machen Sie sich mal keine Sorgen um mich“, konterte diese jedoch prompt. Nicht fehlen durfte der typisch linke Journalist mit einer Vorliebe für den russischen Präsidenten Putin, aber eben auch mit einer unerschrockenen Haltung und mit profundem Hintergrundwissen über die Geschehnisse in der Ukraine.

Ungeliebter neuer Chefredakteur

Zum ungeliebten neuen Chefredakteur sahen sich die Mitarbeiter der Redaktion unversehens auch einer neuen Praktikantin, einer Maidan-Aktivistin gegenüber, ebenfalls vom Verleger installiert. Eine schöne Sonderbeilage sollte entstehen, einseitige Meinungsmache des Verlegers, ohne kontroverse Diskussionsbeiträge zum Ukraine-Konflikt, der laut Uno-Bericht seit 2013 fast 13 000 Menschen das Leben gekostet hat. Der linke Redakteur wurde rausgeworfen, der Sozialdemokrat sollte mit einer guten Bezahlung auf Linie gebracht werden.

Überlingen Starke Worte starker Frauen: Programm „Die Welt hochwerfen“ stellt Werke von Dichterinnen in den Mittelpunkt Das könnte Sie auch interessieren

Die Zuschauer erhielten im textgewaltigen Stück jede Menge Informationen zum aktuellen Konflikt in der Ukraine, und weit darüber hinaus bis zurück ins Nazi-Deutschland. Die ukrainische „Revolution“, ausgehend vom Maidan, jenem Platz der Unabhängigkeit in Kiew, war das Thema des Abends. Die zweite Ebene des Stücks, die Arbeit in der Redaktion, in der sich jetzt ebenfalls eine Revolution anbahnte, nahm ein sehr viel versöhnlicheres Ende.

Plädoyer für unabhängige Presse

Ein Plädoyer für die unabhängige Presse in Deutschland. Die Mitarbeiter der „gekauften“ Redaktion holten den geschassten Linken zurück, revoltierten gegen den angepassten Chef, und besannen sich auf ihr Kerngeschäft, „nach allen Seiten zu schreiben“. Mit einem Zitat von Rosa Luxemburg (“Zu sagen was ist, bleibt die revolutionärste Tat“) endete ein spannender und gut gelungener Theaterabend.