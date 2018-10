Hagnau Brigitte Ehrlinspiel war 53 Jahre im Dienst der Gäste – Jetzt gibt sie das Hotel "Wellenhof" auf

Brigitte Ehrlinspiel gibt die Leitung des Hotels "Wellenhof" in Hagnau auf. Doch sie verspricht bei ihrem Abschied: "Ich bleibe Hagnau treu und komme immer wieder her." Schon im Januar will ihr Nachfolger einsteigen.