von Stef Manzini und Martina Wolters

Am 12. Mai ist Muttertag. Therese Brückmann-Olivier, Mutter von vier Söhnen, würde einen Elterntag dem Muttertag allerdings vorziehen. Denn: „Was nützt mir ein Blumenstrauß oder eine Einladung zum Essen, wenn ich doch 365 Tage im Jahr Mutter bin und jeden Tag Unterstützung brauche“, sagt die Überlingerin und erklärt ihr eher ambivalentes Gefühl zu diesem Tag.

Mutter in einem „Männerhaushalt“

Die vierfache Mutter in einem „Männerhaushalt“, der erwachsene Sohn Josch hat mit 27 Jahren den Haushalt längst verlassen, steht den Herausforderungen und Anforderungen mit Kindern und Jugendlichen täglich gegenüber. Zu den beiden mittleren Söhne, Alois, 15, und dem 19-jährige Valentin, kam vor fünf Jahren Nesthäkchen Alexander hinzu.

Als „feste Bank hinter der Familie“ stützt sich Therese Brückmann-Olivier auf ihren Mann Stefan. „Ohne ihn wären wir alle komplett verloren“, sagt sie. Ihre vier Kinder waren Wunschkinder. Dennoch komme durch die Kinder ihre selbstständige Tätigkeit als diplomierte Designerin und Künstlerin sehr oft zu kurz. Die Mutterrolle sei für sie in erster Linie biologisch bedingt, die aber in eine gesellschaftliche Rolle umgeformt worden sei, sagt die Überlingerin.

Therese Brückmann-Olivier: „Augen auf bei der Wahl des Partners“

Nach wie vor komme die Gesellschaft ihren Verpflichtungen gegenüber Müttern, hinsichtlich der Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis einzugehen, oder im Alter versorgt zu sein, nur ungenügend nach. „Ich habe einen Mann, der mir den Rücken freihält, der praktisch alles mitmacht – vom Wocheneinkauf bis zum Kinderarztbesuch. Stefan kümmert sich um die Kinder und verschafft mir auch mal ein freies Wochenende“. Jungen Frauen, die mit dem Gedanken spielten, sich für mehrere Kinder zu entscheiden, rate sie: „Augen auf bei der Wahl des Partners. Ein idealer Mann ist einer, der alles mitmacht, eine sehr hohe Frustrationstoleranz hat und auch seine eigenen Bedürfnisse hinter die der Kinder zurückstellt. Also eigentlich eine zweite Mutter“, sagt die 46-Jährige lachend.

Muttertag: Ein ganz normaler Sonntag

Der Muttertag ist für sie ein ganz normaler Sonntag, natürlich hätte sie die Basteleien ihrer Kinder aus Kindergarten und Schule, die ihr mit leuchtenden Augen überreicht wurden, stets auch gewürdigt. Nicht besonders würdigen kann Therese Brückmann-Olivier das hiesige Angebot an Kinderbetreuung. Ihre Familie habe Glück gehabt, drei ihrer Söhne seien im Goldbachhaus untergekommen, aber gerade in Ferienzeiten oder bei einer Erkrankung eines Kindes seien die Möglichkeiten vor Ort schon sehr begrenzt. Ihr jüngstes Kind war anfangs häufig krank, da habe es die Familie nur mit der Unterstützung guter Freunde und Leihgroßeltern geschafft.

Finanzielle Herausforderung für Familien

„Man hat als selbstständig tätige Mutter von mehreren Kindern fast keine Chance auf eine Anstellung und wird so weiterhin in die Selbstständigkeit gedrängt.“ Die finanzielle Herausforderung einer Familie sei verglichen mit den Belastungen oft sehr hoch, selbst wenn ein Elternteil gut verdient. Hier wünscht sich Therese Brückmann-Olivier statt des Muttertages lieber weitere Maßnahmen zur Entlastung der Familien.

Der Muttertag und seine Bedeutung

Seinen Ursprung hat der heute bei uns gefeierte Muttertag in der englischen und US-amerikanischen Frauenrechtsbewegung. Im Jahre 1865 begründete die Amerikanerin Anna Maria Reeves-Jarvis die sogenannte Mütterbewegung, ihr folgte 1870 Julia Ward-Howe mit dem sogenannten Mütter-Friedenstag. Ward-Howe und ihren Mitstreiterinnen ging es dabei in erster Linie um ihre Söhne. Der Aktionstag sollte ihre Absicht verdeutlichen, ihre Söhne nicht mehr länger in den Kriegen der Welt opfern zu wollen. In Deutschland organisierte der Verband deutscher Blumengeschäftsinhaber in den Jahren 1922/23 zur „Ehre der Mütter“ den ersten Muttertag, dieser fand am 13. Mai 1923 statt.

Ulrike Stöckle vom „Blütenrausch“ wünscht sich Blumen nicht nur zum Muttertag. | Bild: Stef Manzini

Das Nazi-Regime okkupierte diesen Tag mit dem Ansinnen, das arische Mütter den Nachwuchs der „Herrenrasse“ sicherzustellen hätten und machte 1933 einen öffentlichen Feiertag des „Reichsmütterdienstes“ daraus. In diesem Kontext wurde 1938 kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs das sogenannte Mutterkreuz von Adolf Hitler gestiftet. Es sollte den sichtbaren Dank des Deutschen Volkes an kinderreiche Mütter symbolisieren.

In der ehemaligen DDR wurde der Muttertag nicht gefeiert, stattdessen der 8. März als internationaler Frauentag, auch Frauenkampftag genannt. Er geht auf einen Vorschlag der deutschen Sozialistin Clara Zetkin im Jahre 1910 zurück. Am 19. März 1911 erstmals begangen, wird er seit 1921 am 8. März jedes Jahr gefeiert. Der Frauentag wurde in Berlin und mehreren Bundesländern erstmalig 2019 zum Feiertag erklärt.

Wirtschaftsfaktor für das Floristengewerbe

Laut dem deutschen Bankenverband stellt die Muttertagswoche einen enormen Wirtschaftsfaktor für das Floristengewerbe dar. Die Umsätze zum Muttertag seien doppelt so hoch wie in einer anderen Woche. Sie liegen bei rund 120 Millionen Euro.