von SK

Im Auftrag des Stadtwerks am See finden vom 3. bis 12. April in der Lippertsreuter Straße Straßenbauarbeiten statt. Für die Verlegung der Trafo-Station muss die Leitungstrasse neu verlegt werden. Eine Querung der Lippertsreuter Straße ist hierfür erforderlich, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten werden überwiegend am Straßenrand ausgeführt, sodass der Verkehr regulär fließen kann.

Lediglich vom 8. bis 10. April muss die stadtauswährts führende Fahrspur, zwischen Frohsinn-Kreisverkehr und Burgberg-Kreisverkehr voll gesperrt werden. Stadteinwärts ist die Zufahrt in die Innenstadt weiterhin möglich. Ebenso ist die Zufahrt in die Frohsinnstraße und auf den DM- und Volksbankparkplatz jederzeit möglich. Der stadtauswärtsfahrende Verkehr wird mit einer entsprechenden Umleitungsbeschilderung über die Owinger Straße und B 31 neu in alle Richtungen umgeleitet. Die Bushaltestelle „Espachstraße“ wird in die Frohsinnstraße verlegt.