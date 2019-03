von Erwin Niederer

Wie keine Kunstrichtung des 20. Jahrhunderts feiert die Pop-Art der 1950er und -60er Jahre die schillernde Welt der modernen Konsumgesellschaft, den "American Way of Life" mit all den Legenden aus Film, Musik und Politik. Sind die Bilder eines Andy Warhol oder Roy Lichtenstein längst zu nahezu unbezahlbaren Klassikern der Kunstgeschichte geworden, grüßt James F. Gill, einer der letzten noch lebenden Pop-Art-Künstler der ersten Stunde, mit frischen und individuellen Bildern. Meist in der Bildsprache der klassischen Pop-Art gearbeitet, zeigt der Künstler auch eine ganz individuelle Seite mit expressiven gemalten Bildpartien bis an die Grenze der Abstraktion. Die Ausstellung "Legends" wird am kommenden Samstag in der Galerie Schumacher eröffnet.

Bei ihrem Auftritt bei der Kunstmesse Art Karlsruhe sei sie vom Management des James Gill angesprochen worden, schildert Galeristin Heike Schumacher. Dieses sei auf der Suche nach einer renommierten Galerie im Süd-Westen Deutschlands gewesen, die den Künstler nachhaltig und qualifiziert vertreten könne. Nachdem sie schon vor zwei Jahren eine umfangreiche Ausstellung zur Pop-Art ausgerichtet habe, sei dies eine willkommene Ergänzung ihres ständigen Angebotes an Unikaten und hochwertigen Serigrafien der klassischen Pop-Art und der zeitgenössischen Variante, der Street-Art. Insgesamt 30 Arbeiten von Gill wird sie in der aktuellen Ausstellung zeigen, meist Serigrafien, nummeriert und signiert, aber auch einige seltene, handgemalte Unikate. Der hochbetagte Künstler ist für die Vernissage extra aus den USA angereist und steht für persönliche Widmungen auf seinen Arbeiten zu Verfügung.

Heike Schumacher vor James Gills "Reflection in the art". | Bild: Erwin Niederer

Die Bilder versprühen mit ihren kräftigen Farben und realen Bezügen zu Berühmtheiten der Medienszene wie Marilyn Monroe, Jimmy Hendrix und John Lennon sowie Kultobjekten wie dem VW-Käfer eine unbekümmerte Hinwendung zur Pop-Kultur, weitgehend frei von irritierender Kritik. Gill setzte sich aber in den 1960er und -70er Jahren mit eher expressiv gearbeiteten Bildern durchaus kritisch mit bestehenden, gesellschaftlichen Zuständen auseinander – damals eher ungewöhnlich für die Pop-Art, heute durch die Street-Art wieder in aller Munde.

In den frühen 1960er Jahren erreichte Gill erste internationale Anerkennung. Sein "Monroe Triptychon" wurde in die ständige Sammlung des berühmten Museums of Modern Art New York (MoMA) aufgenommen. Weitere seiner Bilder hängen in bedeutenden Museen der USA und Europas. So ganz konnte Gill aber nie aus dem Schatten seiner weltbekannten Mitstreiter Warhol, Lichtenstein oder Wesselmann heraustreten. In den 1970er Jahren zog er sich ganz in die Abgeschiedenheit des Landlebens zurück, um dann in den -80er Jahren wieder mit dem Malen zu beginnen.

Gills Gemälde von Marilyn Monroe. | Bild: Galerie Schumacher

Fotos sind oft die Grundlage seiner Arbeiten. Geschickt integriert Gill die Möglichkeiten der digitalen Bildbearbeitung als Grundlage neuer Kompositionen. Virtuos führt er bei der malerischen Umsetzung den Pinsel, setzt leuchtende Farben kontrastreich nebeneinander, komponiert Gesichter im Wechsel homogener Flächen und expressiver Farbfelder. Inhaltlich treffen in kontrastreichen Bildcollagen figurale Elemente, Landschaftsmotive und abstrakte Strukturfelder aufeinander, was in der Ausstellung bei einigen handgemalten Unikaten geradezu plastisch nachvollzogen werden kann.

Das Gemälde "Mick Jagger" von James F. Gill. | Bild: Galerie SChumacher

Die Ausstellung in der Galerie Schumacher, Hochbildstraße 22a, in Überlingen wird am kommenden Samstag, 30. März, um 18 Uhr eröffnet. Der Künstler ist anwesend. Die Arbeiten werden bis Samstag, 27. April, gezeigt.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 13 sowie 15 bis 18 Uhr; Samstag von 10 bis 13 Uhr. Informationen im Internet: http://www.galerie-ueberlingen.de