von SK

Wegen zwei sogenannten Einschleichdiebstählen ermittelt die Polizei in Überlingen. In einem Fall stellte laut Polizei die bereits ältere Bewohnerin eines Wohngebäudes in der Rauensteinstraße das Verschwinden von Bargeld und Schmuck fest. Die Täter schlichen sich vermutlich bereits in der Woche nach Ostern in das Gebäude, ohne Einbruchspuren zu hinterlassen.

In einem zweiten Fall stellte ein betagter Mann den Diebstahl seiner Geldbörse und Münzgeld aus seiner Wohnung in der Owinger Straße fest. Laut Polizei schlugen die Täter vermutlich am Donnerstag, 25. April, zu. In beiden Fällen bittet die Polizei Überlingen unter 0 75 51/80 40 um Hinweise.