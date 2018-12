Es sind an die 3000 Menschen, die bei einer Gartenschau täglich nicht nur satt werden, sondern auch genießen wollen. Keine kleine Herausforderung für Gastronomen, wenn sie zudem Wert auf hohe Qualität, biologische Angebote und regionale Lieferanten legen sollen. Die Landesgartenschau Überlingen ist sich sicher, mit ihrer Wahl von zwei erfahrenen Gastronomen eine ideale Kombination gefunden zu haben. Aus einem komplexen Auswahlverfahren sind die Firma LD Berlin GmbH aus Prenzlau und "v2o"-Bio-Bistro aus Friedrichshafen hervorgegangen. "Wir sind sehr froh über diese Lösung", freut sich LGS-Geschäftsführerin Edith Heppeler: "Denn das ist schon eine große Hausnummer. Da braucht es erfahrene Gastronomen."

Zwei Firmen betreiben elf gastronomische Einheiten

Insgesamt vergab der Aufsichtsrat die Pacht von elf größeren und kleineren gastronomischen Einheiten. Elf Firmen hatten ihr Interesse angemeldet, sechs Bewerber gab es schließlich, die bei einer Begehung auch das Gelände kennenlernten. Ausschlaggebend für die Entscheidung waren neben der Qualität und Regionalität der Angebote auch die wirtschaftlichen Konditionen.

LGS rechnet mit 250 000 Euro Pacht

Die LGS ist mit einer umsatzbezogenen Pacht am Erfolg der Anbieter beteiligt. Aus den Erfahrungen früherer Gartenschauen rechnet der Veranstalter daraus mit rund 250 000 Euro als Beitrag zum Gesamtbudget. "Trotz der hohen Ansprüche an Qualität und Regionalität rechnen wir nicht mit Einschränkungen unserer Einnahmeerwartungen", betont Heppeler.

LD Berlin mit reichlich Gartenschauerfahrung

Ein Großanbieter kommt zwar aus der Nähe von Berlin, doch haben Dirk Naujokat-Großpietsch und Lars Ritter mit ihrer LD Berlin schon reichlich Gartenschauerfahrung und sind bundesweit tätig. Zum anderen haben sie sich auf die Fahnen geschrieben, die geforderten Kriterien von "Schmeck den Süden" nicht nur mit einem Löwen zu erfüllen, sondern sich gleich drei Löwen bestätigen zu lassen.

Mindestens 90 Prozent der Lebensmittel aus der Region und Baden-Württemberg

Dazu müssen unter anderem mindestens 90 Prozent der verarbeiteten Lebensmittel aus der Region und Baden-Württemberg stammen. "Wir haben die Messlatte ganz bewusst hochgelegt", sagt Dirk Naujokat-Großpietsch. Als zweite Anbieter, die ausschließlich Bio-Zutaten einsetzen wollen, wurden Sabine Bold und Peter Rothe mit dem "v2o"-Bio-Bistro in Friedrichshafen ausgewählt.

Als zweite Anbieter, die ausschließlich biologische Zutaten einsetzen wollen, wurden Sabine Bold und Peter Rothe mit dem "v2o"-Bio-Bistro in Friedrichshafen ausgewählt.

Erste LGS mit zwei verschiedenen Gastronomen

"Es wird überhaupt die erste Landesgartenschau sein, bei der es zwei verschiedene Gastronomen gibt", erklärt Edith Heppeler. Man habe bei der Ausschreibung mehrere kleine Lose gebildet, um auch lokalen Interessenten eine Chance zu geben. Die haben Sabine Bold und Peter Rothe genutzt, die die Versorgung der Besucher in den Menzingergärten, den Rosenobelgärten und den Museumsgärten übernehmen werden.

"v2o"-Bio-Bistro kooperiert mit regionalen Anbietern

"Das passt sehr gut, da sich gerade in diesem Bereich unter anderem die regionale Landwirtschaft und die Landfrauen präsentieren werden", erklärt Edith Heppeler. Mit ihnen kooperieren Bold und Rothe. Auch im Stadtgraben am Eingang zum Blatterngraben ist zum Beispiel ein Kiosk mit Bioverpflegung vorgesehen.

Imbiss "auf die Hand" und gehobenes Angebot

"Wir wollen eine möglichst große Vielfalt bieten", betont Heppeler. Wer mit dem Rucksack kommt, finde seine Grillwurst oder einen Wrap als Imbiss auf die Hand. Wer es komfortabler liebt, kann sich bedienen lassen. Insgesamt 900 Sitzplätze plant der Veranstalter, davon knapp 700 im Freien. Geschützten Genuss bietet die LD Berlin im Uferpark in einem gläsernen zweistöckigen Pavillon, der neben dem neuen Gastronomiegebäude mobil aufgebaut werden wird. "Wir haben nicht so viel Fläche, deshalb wollen wir in die Höhe gehen", sagt Edith Heppeler.

Pfannkuchenstation als Besonderheit

Besonderheit soll eine Pfannkuchenstation werden. Auch die Standorte beim Pflanzenhaus, bei der Kapuzinerkirche oder bei den Villengärten werden von LD Berlin versorgt. Zu den größten Schwierigkeiten zählt für Dirk Naujokat-Großpietsch, ausreichend gutes Personal zu finden. Doch da setzt er auf eine Mischung aus Routiniers und Hilfskräften.

Die Einheiten Uferpark: Großgastronomie mit Tischservice (460 Sitzplätze, davon 250 außen) in einem doppelstöckigen Pavillon und Kiosk, Beach-Bar (50) und Kiosk im Eingangsbereich (40)

Großgastronomie mit Tischservice (460 Sitzplätze, davon 250 außen) in einem doppelstöckigen Pavillon und Kiosk, Beach-Bar (50) und Kiosk im Eingangsbereich (40) Villengärten: Pflanzenhaus Deli (130 Plätze, 100 außen) und Kiosk (20)

Pflanzenhaus Deli (130 Plätze, 100 außen) und Kiosk (20) Freifläche bei der ehemaligen Kapuzinerkirche: Blütencafé mit Tischservice (130 Plätze, davon 80 außen)

Blütencafé mit Tischservice (130 Plätze, davon 80 außen) Blatterngraben: Kiosk

Kiosk Rosenobelgärten: Kiosk (30 Plätze)

Kiosk (30 Plätze) Museumsgarten: Kiosk (25 Plätze)

Kiosk (25 Plätze) Menzinger Gärten: Bistro mit Biergarten (70 Plätze)