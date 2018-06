von Sabine Busse

Überlingen – Ein Punkt auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung des Wirtschaftsverbunds Überlingen (WVÜ) ist die Landesgartenschau (LGS) gewesen. Nachdem der Vorstand gewählt – Dirk Limberger und Andreas Rimmele sind neu in dem Gremium – und der Kassenstand verkündet war, ging es um das Großereignis im Jahr 2020. Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, und Marketingleiterin Petra Pintscher informierten die Mitglieder aus Handel, Handwerk, Gastronomie und Dienstleistung über den aktuellen Stand und Kooperationsmöglichkeiten.

Roland Leitner, Geschäftsführer der LGS GmbH, informierte die WVÜ-Mitglieder über den aktuellen Stand und Kooperationsmöglichkeiten. | Bild: Sabine Busse

Nach der Aussage, dass sie im Zeit- und Kostenplan seien, stellte Roland Leitner Jutetaschen vor, die auf einer Seite das LGS-Logo zeigen. Die Rückseite könnten Geschäftsleute mit ihrer Werbung bedrucken und die Taschen an Kunden verschenken oder verkaufen. Den Einwand, dass etwas größere und hochwertigere Taschen nützlicher seien, wollte Roland Leitner aufnehmen und den Interessierten bald ein konkretes Angebot vorlegen.

Leitner: "Rabatte können wir keine geben"

Auf die Frage, ob es für die Mitglieder des WVÜ ein Kontingent an ermäßigten Eintrittskarten für die Landesgartenschau gebe, winkte Leitner ab. Sie seien bei der Preisgestaltung auf einem niedrigen, familienfreundlichen Niveau geblieben. "Die Stadt erwartet von uns eine mindestens 80-prozentige Refinanzierung im Ausstellungsjahr", erläuterte Roland Leitner. "Das trauen wir uns zu, aber Rabatte können wir keine geben."

Empfehlung: Ticket-Block im Vorverkauf erwerben

Stattdessen empfahl er den Unternehmern, im Vorverkauf einen Block mit fünf Tickets zu erwerben. Die Karten können einzeln genutzt werden und kosten 15 Euro pro Stück, was dem Pro-Kopf-Preis der Gruppenkarte entspricht. "Das ist ein deutliches Entgegenkommen." Der Vorverkauf startet im November 2019. Petra Pintscher erinnerte daran, dass die Schau die Besucher durch die Innenstadt führt und somit vorbei an Geschäften und Lokalen. "Wir werden mindestens 800 000 Gäste in die Stadt bringen."

Besserer Standort für "Park and Ride"-Fläche?

Eine weitere Frage betraf die Parkplatzsituation während der Landesgartenschau. Leitner machte Andeutungen, aber gab nichts Konkretes preis: An dem Plan, eine "Park and Ride"-Fläche auf dem Härlen einzurichten, werde festgehalten, aber es gebe noch einen anderen, besseren Standort. Wo dieser sei, dürfe er noch nicht sagen, bat Leitner um Verständnis.

Möglicherweise Elektrobus für Shuttlebetrieb

Auch in Sachen Antriebstechnik des Shuttles tue sich etwas. Hier verriet er mit dem Hinweis, dass die Batterietechnik für Elektrobusse große Fortschritte gemacht habe, zumindest, in welche Richtung es hier geht. Außerdem stehe man mit der Bahn in Kontakt und arbeite daran, ein ausreichendes Zug-Angebot zu bekommen. Gleichzeitig müsse man schon jetzt Ersatz einplanen für in dem Jahr anstehende Gleisbaustellen. "Beim Verkehrsthema reicht die Kommunikation bis ins Ministerium, da müssen dicke Bretter gebohrt werden."

Projekt: Straßen 2020 mit vielen Blumen schmücken

Für den Verein Freunde der Landesgartenschau warb Jürgen Scholl für das Projekt, möglichst viele Überlinger Gassen und Straßen im Sommer 2020 mit Blumen zu schmücken. Er verwies auf das Beratungsangebot des Vereins durch Fachleute.

Um dem Interesse der WVÜ Rechnung zu tragen, will die LGS GmbH ein gesondertes Treffen und eine Abendführung anbieten, damit alle nach Ladenschluss teilnehmen können.

Termine Verkaufsoffene Sonntage 2019: Bei ihrer Mitgliederversammlung stimmten die Unternehmer des Wirtschaftsverbunds Überlingen über die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage ab. Die Mehrheit votierte für den 14. April und den 13. Oktober 2019. Damit entschied sich das Gremium für dieselben Termine, an denen wahrscheinlich auch in Konstanz die Läden geöffnet sein werden. Nach einer kurzen Diskussion war man sich einig, dass dies kaum negative Auswirkungen auf der hiesigen Seeseite haben werde. In Konstanz nutzen erfahrungsgemäß viele Schweizer das Angebot der verkaufsoffenen Sonntage, was zu einer sehr vollen und damit für viele unattraktiven Innenstadt sorge.

Langer Verkaufsabend 2019: Ob es am 21. Juni 2019 wieder einen langen Verkaufsabend geben wird, wie er 2016 zum letzten Mal stattgefunden hat, ist noch unklar. Wie der Vorsitzende Handel, Uwe Zscherp, erklärte, müssten mindestens 50 Einzelhändler und Gastronomiebetriebe mitmachen, um ein ausreichend attraktives Angebot für Kunden zu gewährleisten.

Parkhausgutscheine: Uwe Zscherp wünscht sich zudem, dass der Wirtschaftsverbund mit seinen Aktionen für Kunden in der Öffentlichkeit sichtbarer wird, zum Beispiel in Sachen Parkhausgutscheine. Viele WVÜ-Mitglieder vergüten ihren Kunden einen Teil der Parkhausgebühren, indem sie Gutscheine zu je 50 Cent verschenken. Noch sei zu wenig transparent, wo diese Gutscheine ausgegeben würden, erklärte Uwe Zscherp. Der Wirtschaftsverbund im Internet:www.wvue.de

