Überlingen – Zum fünften Mal finden am kommenden Sonntag, 19. Mai, und Montag, 20. Mai, die Laufveranstaltungen des „Lake Estates Halbmarathon“ statt. Mit dabei sind unter anderem Ultraläufer Benedikt Hoffmann und Nordic-Walking-Weltmeister Michael Epp. Außerdem gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Sänger Tommy Haug. „Es ist eine Veranstaltung, die für viele etwas bietet und wichtig für das Stadtmarketing ist“, sagte Schirmherr Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung des Programms. Die Nachfolgeveranstaltung des Überlinger Altstadtlaufs findet direkt am Bodenseeufer statt. Start und Ziel ist auf dem Landungsplatz. Veranstalter ist die MCD Sportmarketing GmbH von Markus Dufner. Die Überlingen Marketing und Tourismus unterstützt den Tag als wichtige Stadtmarketing-Veranstaltung.

Um 11 Uhr geht es am Sonntag mit dem La Cucina Run auf die Fünf-Kilometer-Strecke. Doppelt so lang ist der Volksbank Überlingen Lauf ab 12 Uhr. Der Hauptlauf des Lake Estates Halbmarathon geht dann um 13.30 Uhr über exakt 21,0975 Meter. Diese Strecke wurde vom Deutschen Leichtathletik Verband offiziell vermessen, sodass sich dieser Lauf perfekt für Bestzeiten eignet – zumal er direkt am See verläuft. Als Topläufer wird Benedikt Hoffmann erwartet, der vor gut drei Wochen noch in Südafrika beim „Breath Taking Extreme“-Etappenlauf über 265 Kilometer in fünf Tagen den zweiten Platz belegte. Nachmeldungen zu allen Strecken sind noch am Veranstaltungstag möglich.

Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Mit dabei ist der Pfullendorfer Singer und Songwriter Tommy Haug, der unter anderem schon als Vorgruppe von Michael Patrick Kelly und Gentleman auftrat, und die in Überlingen aufgewachsene Saralinda Bouman, die am Nachmittag auf der Bühne steht. Außerdem gibt es Tanzeinlagen der Schülerinnen und Schüler der Tanzschule No. 10 aus Überlingen.

Anderntags treten Schüler der ersten und zweiten Klasse und jünger um 16 Uhr zum „HDI-Bambinilauf“ über 600 Meter an. Jeder erhält eine Urkunde und eine Medaille. Um 17 Uhr folgen die Jahrgangsstufen 3 bis 13 beim „HDI-Schülerstaffellauf“ über drei Mal 1,25 Kilometer. Die Schule mit den meisten teilnehmenden Staffeln erhält einen Sonderpreis.

