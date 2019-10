Der Verkehr fließt munter auf der neuen B 31-Trasse an Andelshofen vorbei, während die Aussaat der Bienenweide auf dem schützenden Drumlin langsam aufgeht. „Wir haben jetzt an manchen Stellen noch etwas nachsäen müssen“, sagt Obstbauer und Stadtrat Hubert Büchele. „Nicht überall haben die Pflanzen gekeimt.“

Aktion im Frühling: Andreas Hertrich, Hubert Büchele und Joachim Schäuble haben mit einem Trupp an Helfern den Schallschutzhügel an der B 31-neu eingesät. | Bild: Stef Manzini

Auf die Frage, ob es mit der neuen Trasse merklich lauter geworden ist, oder ob der planmäßig errichtete Wall und der zusätzlich Hügel als Barriere wirken, zögert Büchele: „Man hört ja nicht ständig bewusst hin. Doch im Oberdorf ist der Verkehr je nach Windrichtung schon deutlicher wahrzunehmen.“

Noch nicht abgeschlossen

Allerdings sind die zusätzlichen Maßnahmen, zu denen das Dorf die Zustimmung der Stadt gegen große Widerstände abgerungen hat, noch nicht abgeschlossen.

Prognosen und Maßnahmen Der Planfeststellungsbeschluss für den gebauten Abschnitt der B 31-neu hatte auch Prognosen der Lärmentwicklung bei Andelshofen zur Grundlage. Danach schließen die amtlich festgesetzten Maßnahmen ein Überschreiten der gesetzlich zulässigen Werte in naher Zukunft aus. Allerdings traute die Dorfgemeinschaft den Berechnungen nicht ganz und wünschte sich ergänzende Lärmschutzmaßnahmen auf freiwilliger Basis von der Stadt. Die wollte keinen Präzedenzfall daraus machen und kein weiteres Geld dafür ausgeben. Einen Ausweg sah Andelshofen in der Situation, da auf der einen Seite Erdaushub von Baustellen zur Verfügung stand und ein Platz, wo dieser – allerdings nur mit Zustimmung der Straßenbauverwaltung – abgelagert werden konnte. Der Hügel wurde im Vorjahr schon aufgeschüttet und in diesem Jahr eingesät. Nun wartet Andelshofen auf die Genehmigung zur Erhöhung des bestehen Lärmschutzwalls in Richtung Weiher.

Zwar genügen die Lärmschutzwälle den gesetzlichen Vorgaben und sollten nach den Berechnungen der Schallspezialisten auch ausreichen, doch wollte Andelshofen noch eine Schippe drauflegen und auch die Erdhügel an der Auffahrt in Richtung Neuweiher erhöhen. Verwendet werden soll dazu unter anderem der Erdaushub von den Baugruben der Baugenossenschaft Überlingen an der Anna-Zentgraf-Straße.

Überlingen Fraktionen wollen jährlichen Zuschuss für Dorfgemeinschaft Andelshofen Das könnte Sie auch interessieren

Allerdings muss auch dieser Erhöhung vom Regierungspräsidium in Ergänzung des Planfeststellungsbeschlusses erst noch genehmigt werden. „Da warten wir schon seit einigen Monaten darauf“, sagt Joachim Schäuble, Sprecher der Dorfgemeinschaft Andelshofen. Spätestens Anfang kommenden Jahres, wenn der zweite Bauabschnitt der BGÜ begonnen werde, fielen die Erdmassen an und könnten hier wieder sinnvoll genutzt werden.

Mauert sich Andelshofen ein?

Dass sich Andelshofen mit den Schutzwällen geradezu einmauert und die kleine ländlich Perle hinter den Hügeln versteckt, glaubt Joachim Schäuble nicht. „Wir haben ja sowieso keine Sicht auf Bodensee und Berge“, sagt er und den Anblick der Autokolonnen sei wenig erquicklich. „Andelshofen blickt vor allem auf das Einkaufszentrum, den Burgberg und die Straße.“

Überlingen Andelshofen: Erdhügel an Bundesstraße 31 zum Schutz vor Lärm Das könnte Sie auch interessieren

Der solitäre Hügel im Brennpunkt der Ein- und Ausfahrt könne dagegen künftig als Bereicherung wahrgenommen werden. „Wenn die Bienenweide hier aufblüht, können sich viele daran erfreuen“, sagt Joachim Schäuble. Und Hubert Büchele hat schon erstes Insektenleben entdeckt. „Das ist auch ein kleiner Beitrag zur Biodiversität“, findet er.