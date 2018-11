Jutta Werling-Durejka will in ihrer Goldschmiede "Aurhen" eine besondere Gedenkmedaille für die 1250-Jahr-Feier der Stadt Überlingen fertigen. Ihre Ideen dazu und zur möglichen Umsetzung hat die Überlingerin jetzt dem Kulturausschuss vorgestellt. In Zusammenarbeit mit der Stadt will sie das Vorhaben auf eigene Kosten umsetzen und die Medaille auch selbst vermarkten.

Kulturausschuss stimmt für die Pläne

"Das Modell möchten wir zusammen mit einem Spezialisten aus New York in unserer Werkstatt in der Pfennigturmgasse entwickeln", erzählte Jutta Werling-Durejka. Die Prägung in Gold und Silber übernehme dann eine Münzanstalt. Der Kulturausschuss befürwortete ihre Pläne einstimmig. Stadtarchivar Walter Liehner bezeichnete das Vorhaben als "tolle Symbiose" zwischen der Stadt und der Goldschmiede. "Das unternehmerische Risiko sowie die Ablieferung von zwei Belegexemplaren an das Landesmuseum Württemberg übernimmt Frau Werling-Durejka. Es entstehen keine Kosten für die Stadt", betonte er.

1997 ließ die Stadt zum 450-jährigen Marktjubiläum eine Gedenkmedaille in gängiger Form prägen. Auf einer ist das Stadtwappen von 1528 abgebildet. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Vorlage aus dem Jahr 1250

Gemeinsam mit Matthias Ohm, dem Leiter des Münzkabinetts beim Landesmuseum Württemberg in Stuttgart und dem Konstanzer Numismatiker Harald Derschka hat Archivar Liehner einen Überlinger Silberpfennig aus der Zeit um 1250 ausfindig gemacht, der als Vorlage für die Medaille dienen soll. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Brakteat aus dünnem Silber, das sogar mit einer Schere durchgeschnitten werden kann.

Die zweite Version der Gedenkmedaille von 1997 zeigt eine Darstellung von Kaiser Karl V. Die Medaille trägt die Inschrift: "Herr und Freund der Reichsstadt Überlingen." | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Medaille muss sich vom Original deutlich unterscheiden

Bedingung für die Gestaltung einer Nachbildung ist für die Historiker, dass nur das Motiv der historischen Münze als Grundlage verwendet wird. Ansonsten müsse sich die Medaille jedoch ganz deutlich vom Original unterscheiden, erklärte Liehner. Ungeachtet dessen sei der Münzfachmann des Landesmuseums "hellauf begeistert" von dem Vorhaben und der Mühe, die sich die Stadt gemeinsam mit der Goldschmiede um die Authentizität der geplanten Medaille mache, gab Liehner die Reaktion von Matthias Ohm wieder. Gemeinsam mit Jutta Werling-Durejka freue man sich, dass die Medaille etwas ganz Besonderes werde.

Limitierte Auflagen

Für die Medaille möchte Jutta Werling-Durejka auch besondere Materialien verwenden. "Wir werden dafür zum einen echtes Rheingold und zum anderen seltenes Silber aus dem Odenwald verwenden", erzählte sie. Mit der Anreicherung von Rheingold beschäftigt sich die Überlingerin in Zusammenarbeit mit dem Mineralogen Hermann Wotruba von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen schon seit vielen Jahren. Wegen der Kombination von minimalen Bestandteilen an Spurenelementen lasse sich dem jeweiligen Gold quasi ein genetischer Fingerabdruck zuordnen, erklärte Werling-Durejka. Zudem werde es mit umweltfreundlichen Methoden gewonnen, allerdings auch unter großem Aufwand und in begrenzter Menge. Entsprechend limitiert werde daher auch die Auflage der Gedenkmedaille sein. Gleiches gelte auch für die Version aus Silber, das Werling-Durejka aus der einzigen deutschen Förderstätte bei Nieder-Beerbach im Odenwald beziehen will.

Produktion auf Vorbestellung

"Wir werden die Medaille in Absprache mit der Stadt gestalten und ein Modell herstellen, das man bei uns anschauen kann", versprach sie im Kulturausschuss. Die Goldschmiede gehe bei der Vorbereitung, der Beschaffung des Materials und der Gestaltung in Vorleistung, betonte sie. "Deshalb werden wir die Gedenkmedaillen nicht in großen Mengen vorab produzieren können, sondern nur auf Vorbestellung." Dennoch würde sie die Rarität gerne schon zum Weihnachtsgeschäft 2019 vorstellen, also vor Beginn des Jubiläumsjahres.

Präsentation im Februar 2020

Doch damit zeigten sich Walter Liehner und Oberbürgermeister Jan Zeitler nicht einverstanden. Präsentiert werden soll die Gedenkmedaille stattdessen im Februar des Jubiläumsjahres im Rahmen eines Vortrags des Konstanzer Historikers Harald Derschka, der unter anderem auf Numismatik spezialisiert ist und sich mit Überlingen als ehemaliger Reichsmünzstätte befasst. "Im historischen Ratssaal ist das ein toller Rahmen für die Präsentation der Gedenkmedaille. Vor Beginn des Jubiläumsjahres kann man damit nicht in die Öffentlichkeit", argumentierte Liehner. Bestellungen könne Jutta Werling-Durejka ja dennoch schon vorher entgegennehmen.

Von Münzen und Medaillen Münzen sind immer offizielles Zahlungsmittel eines Landes und besitzen stets einen aufgeprägten Nennwert, zum Beispiel zwei Euro. Mit ihnen kann man also jederzeit in einem Geschäft seine Weihnachtseinkäufe bezahlen, was Experten allerdings bei wertvollen Gedenkmünzen nicht empfehlen. Dass sie als Zahlungsmittel angenommen werden, garantiert der Staat, in dessen Auftrag die Münzen hergestellt werden.

sind immer offizielles Zahlungsmittel eines Landes und besitzen stets einen aufgeprägten Nennwert, zum Beispiel zwei Euro. Mit ihnen kann man also jederzeit in einem Geschäft seine Weihnachtseinkäufe bezahlen, was Experten allerdings bei wertvollen Gedenkmünzen nicht empfehlen. Dass sie als Zahlungsmittel angenommen werden, garantiert der Staat, in dessen Auftrag die Münzen hergestellt werden. Medaillen kann jede Privatperson oder jede Institution als Gedenkprägung selbst herstellen oder in Auftrag geben und über Auflage, Material und Motiv selbst bestimmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Medaillen in den offiziellen Prägeanstalten oder aber in privaten Räumlichkeiten hergestellt werden. Wertgarantien, bis auf den reinen Materialwert, gibt es nicht.

kann jede Privatperson oder jede Institution als Gedenkprägung selbst herstellen oder in Auftrag geben und über Auflage, Material und Motiv selbst bestimmen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Medaillen in den offiziellen Prägeanstalten oder aber in privaten Räumlichkeiten hergestellt werden. Wertgarantien, bis auf den reinen Materialwert, gibt es nicht. Im Mittelalter war Überlingen zwar eine Reichsmünzstätte, heute darf die Stadt jedoch keine Münzen mehr herstellen. Deshalb soll für die 1250-Jahr-Feier eine Gedenkmedaille gegossen werden. Noch steht nicht fest, wie groß und wie schwer die Medaille sein wird, wieviel Material also verwendet wird. Auch unklar ist noch, zu welchem Preis die Gedenkmedaille zu haben sein wird. Nachdem der Kulturausschuss jetzt grünes Licht gegeben hat, kann sich Jutta Werling-Durejka nun erst mal an die Vorbereitungen machen, später an die Kalkulation. (hpw)

