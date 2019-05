von Erwin Niederer

Dass Papier in der Bildenden Kunst nicht nur als Trägermedium für Zeichnungen und Malereien genutzt wird, sondern sich auch als vielseitiges Werkmaterial für Collagen und dreidimensionale Montagen verwenden lässt, das beweisen die beiden Ravensburger Künstlerinnen in der aktuellen Ausstellung „The End of Paper“ in der Galerie Gunzoburg. Miriam Saric und Carola Weber-Schlak widmen sich seit einigen Jahren schon der Erforschung des Mediums Papier als Werkstoff für künstlerische Arbeiten.

Papier in allen Erscheinungsformen

Wie der Laudator der Ausstellung, Kornelius Otto vom Internationalen Bodensee Club (IBC), betonte, erweitern beide Künstlerinnen den traditionellen Kultur- und Informationsträger Papier hin zu einem vielseitig einsetzbaren, bildnerischen Material, verwendbar in allen Erscheinungsformen von der ursprünglichen „Schöpfung“ bis hin zur Asche.

Vielschichtige Collagen und raumgreifende, dreidimensionale Objekte

Die Arbeiten von Carola Saric zeigen sich als vielschichtige Collagen, in denen sich auch Naturmaterialien wie Bambusblätter oder Äste mit teils transparenten Papierschichten zu grafisch reizvollen Objekten verbinden. Farbe spielt dabei eine untergeordnete Rolle. Carola Weber-Schlak erweitert den Umgang mit Papier bis hin zur Konstruktion von raumgreifenden, dreidimensionalen Objekten. Handelsübliche Papiertüten werden gefaltet, geklebt, geschnitten und in grafisch-rhythmisierter Folge kombiniert. Die recht großformatigen Wandobjekte strahlen eine bestechende Leichtigkeit aus, wirken wie zerbrechliche, lichtdurchflutete Gebilde. Andere Arbeiten leben durch die Rhythmisierung kleiner, gleichartiger Papierelemente, teilweise mit kräftigen Farben bemalt.

Gestaltungsmöglichkeiten scheinen grenzenlos

Ganz nach dem Motto der Ausstellung scheint es für den gestalterischen Einsatz von Papier keine Grenzen zu geben. Freies Experimentieren mit überraschenden Effekten durch die Schichtung von Naturobjekten und Papier bei Miriam Saric, geplantes, strukturiertes Komponieren bei Carola Weber-Schlak.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 26. Mai und ist jeweils geöffnet von Dienstag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr.