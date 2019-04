Robert Dreher, Stadtrat der Freien Wähler/ÜfA ,wählte als Treffpunkt für ein Gespräch über Gefühle und Politik das Eiscafé Veneto direkt am See. Die Uferpromenade ist für ihn immer wieder Rückzugsort zum Nachdenken oder Tankstelle, um neue Energie zu erhalten, erzählt er. Hier spricht er über die Geschwindigkeit der heutigen Zeit, über politische Niederlagen und die heile Welt, in der er lebt.

Alter und Jugend

Mit 72 Jahren ist Robert Dreher nach Lothar Fritz der zweitälteste Stadtrat in Überlingen. Derzeit ist in vielen Medien immer wieder vom "alten weißen Mann" die Rede. Der Ausdruck bezeichnet – nicht gerade schmeichelhaft – Männer mit heller Hautfarbe in der Lebensmitte und in Machtpositionen. Dreher fühlt sich davon nicht angesprochen und keinesfalls zu alt für seine politischen Aufgaben. Das Gegenteil sei der Fall, sagt er, denn er fühle sich fit und bringe eine Menge Lebenserfahrung mit an den Ratstisch. Außerdem sorgten seine drei Töchter dafür, dass er mit allem auf dem Laufenden bleibe, erzählt Dreher und schmunzelt. "Also, ich kann mit dieser Bezeichnung nun wirklich nichts anfangen", meint der Stadtrat mit Nachdruck. "Allerdings ließe ich mich vielleicht dazu hinreißen, mich geschmeichelt zu fühlen, wenn 'weiße' mit 'weise' ersetzt würde." Die Rolle eines Vermittlers oder Schlichters im Rat liege ihm und da komme ihm eine gewisse Altersweisheit und Gelassenheit schon zugute.

Den Jugendgemeinderat bezeichnet Dreher als eine tolle Sache und auch die neue Bewegung Fridays for Future findet er wichtig: "Es muss ja nicht zur Dauereinrichtung werden, die Schule zu schwänzen, aber um das Anliegen in den Mittelpunkt der Öffentlichkeit zu stellen, halte ich es für gut." Dreher rät den Mitgliedern im Überlinger Jugendgemeinderat, sich gut zu informieren und sich nicht instrumentalisieren zu lassen.

Triumph und Niederlage

Als seine politische Niederlage bezeichnet es der Stadtrat der Freien Wähler, dass das Inklusionsmodell im Ostbad nicht erfolgreich verlaufen sei. "Skid und die GPZ hatten seinerzeit das Ostbad für zwei Jahre bewirtschaftet, leider ging das schief, es fehlte an der Struktur und es gab viele Probleme. Ich bedaure dies nach wie vor sehr", erklärt Robert Dreher.

Einen persönlichen Triumph als Stadtrat gebe es für ihn nicht in Form von einem bestimmten Gebäude oder einer Einrichtung in der Stadt. Gespräche mit Bürgern auf der Straße bezeichnet er als besondere Momente. "Auf dem Wochenmarkt als Stadtrat angesprochen zu werden, und das quasi mit Blick auf das Rathaus, ist für mich sehr wichtig. Ich führe diese Gespräche gerne und bin eigentlich auch fast immer ansprechbar."

Respekt und Freiheit

Den gegenseitigen Respekt im Stadtrat bezeichnet Dreher als das wichtigste Element für gute und konstruktive Arbeit in diesem Gremium. "Wir können uns in der Sache streiten, aber nicht persönlich werden und das gelingt mir auch immer", sagt er. Der Rat sei gewiss kein "Harmonieverein", aber gerade in den Nachsitzungen, die sich an die Ratsversammlungen anschließen, kläre sich meist vieles. "Für mich ist das wichtig, denn nach mehreren Stunden im Rat habe ich so die Möglichkeit, wieder runter zu kommen."

Im Gemeinderat bewege man sich oft in einem sehr engen Rahmen aus Statuten und Satzungen. Robert Dreher würde sich da etwas mehr Freiheit wünschen: "Ich weiß zwar, warum das nicht geht, aber ich wünschte es mir oft", erzählt er. Als Beispiel nennt der Stadtrat die Verkehrsdebatte und sagt, an die Geschwindigkeit, mit der das Thema in Überlingen vorangehe, habe er sich auch nach 15 Jahren am Ratstisch noch nicht gewöhnt. Die vor Jahrzehnten vorgeschlagene Tunnellösung, also einen Tunnel vom Parkhaus Stadtmitte bis etwa zum Parkhaus West zu bauen, spuke ihm immer noch im Kopf herum. "Das hätten wir auch im Zuge der Landesgartenschau angehen können", meint Dreher.

Heile Welt und Monokulturen

"Wir befinden uns hier auf einem sehr gesegneten Stück Erde und als gebürtiger Überlinger genieße ich das und bin mir dessen sehr bewusst", sagt der katholische Stadtrat. Immer wieder nutze er eine freie Stunde, um auf einer der Bänke am Seeufer zu sitzen, den Blick schweifen und die Seele baumeln zu lassen, erzählt er. Das habe ihm auch in schweren Stunden in der Vergangenheit immer geholfen, zum Beispiel beim Tod seines Bruders.

Was ihm nicht gefalle, seien die wachsenden Monokulturen im Umland. Da gelte es, umzudenken, betont Dreher nachdrücklich. Auch die Bautätigkeit in der Stadt sieht er ambivalent: "Wir brauchen die Nachverdichtung, aber ich erkenne auch eine Verarmung der Architektur in der Stadt", sagt der Mann, der sich gerne als "offenen Traditionalisten" bezeichnet.

Tradition und Moderne

Robert Dreher erzählt, er teile sein Verständnis von Tradition mit seiner Frau Gitte Dreher. Die gebürtige Rheinländerin bringe immer wieder eine gewisse Leichtigkeit ein und helfe ihm, "dabei keine zu verknöcherte Haltung einzunehmen". Dennoch seien dem Ehepaar Dreher die Traditionen der alten, ehemaligen freien Reichsstadt sehr wichtig. Austausch und Input, um den Anschluss an den Wandel der Zeit nicht zu verlieren, erfährt der Stadtrat im Familienkreis. "Da sind wir mit unseren drei Töchtern und deren Partnern sehr modern aufgestellt."