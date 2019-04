Wir treffen die Stimmenkönigin der vergangenen Gemeinderatswahl, Marga Lenski, zum Frühstück im "Solid Ground". Die Stadträtin der Liste für Bürger und Umweltschutz (LBU)/Die Grünen spricht unter anderem über den soliden Grund, also guten Boden um uns herum und über das Gefühl, eine Königin zu sein. Für „einen Schorle“ sei es noch zu früh am Tag, lacht Marga Lenski und bestellt sich gut gelaunt einen Fairtrade- Cappuccino.

Seit 15 Jahren sitzt Marga Lenski am Überlinger Ratstisch. Sie wurde 2004 von einem der letzten Listenplätze direkt gewählt. Aus der vergangenen Wahl ging sie als Stimmenkönigin hervor, das heißt, Lenski erhielt die meisten Stimmen von allen zur Wahl angetretenen Personen. Die Politikerin kann nach eigenen Worten dieses Ergebnis immer noch nicht ganz einordnen. Natürlich zeige es ihr eine gewisse Beliebtheit und sie habe sich auch wahnsinnig gefreut, Grund zum Übermut gebe es allerdings nicht. „Ich kokettiere doch nicht damit, denn es ist mir eigentlich nicht wichtig. Vielmehr können meine Wahlergebnisse auch anderen Mut machen anzutreten und die Listenplätze nicht immer überbewerten“.

Zu Frauenquote skeptisch

Einer Frauenquote am Ratstisch, um damit mehr Frauen in die Stadtpolitik einzubinden, stehe sie allerdings eher skeptisch gegenüber. „Das bringt uns vielleicht ein bisschen Segen, aber die Kehrseite ist doch, dann kriegen wir immer aufs Brot geschmiert, die wäre ohne Quote da gar nicht drin. Das wäre im Stadtrat anders als in Aufsichtsräten wohl eher eine Bürde“, überlegt Lenski. Frauen wägten, nach Meinung Lenskis, viel mehr ab als Männer, ob sie ein solches Amt mit allen anderen Verpflichtungen, Familie, Arbeit, et cetera unter einen Hut brächten. „Da wir Frauen gerne alles perfekt machen wollen, verzichten wir dann am ehesten auf einen Platz am Ratstisch, und das ist eigentlich sehr schade“, sagt die LBU-Stadträtin.

In die Nacht hinein nimmt Marga Lenski viele Themen aus dem Gemeinderat. Bei allen Entscheidungen für eine Sache, entscheide man ja auch immer gegen eine andere Sache und dies beschere ihr manche schlaflose Nacht. Die Themen am Ratstisch ließen sich am Abend nicht einfach abstreifen wie ein Kleidungsstück, sagt Lenski. „Ich nehme Dinge auch persönlich“, bekennt die Politikerin. Ganz besonders verletze sie die Empörung von Menschen, die sich über alles Empörten, um der Empörung willen. „Diese Menschen, die ich jetzt meine, greifen mich an, ohne sich je in der Sache ordentlich informiert zu haben. Das ist für mich dann wie eine Vorverurteilung und dagegen kann ich mich nur ganz schwer wehren“, so Lenski. Als Stadträtin versuche sie sich immer zu stellen und zu erklären, hilflos sei sie, wenn man ihr nicht offen mit Kritik gegenübertrete.

Der politische Alltag bereite ihr dennoch immer wieder sehr viel Freude. Als Schwerpunkte ihrer Arbeit nennt Marga Lenski, viele Projekte für die Kinder und Jugendlichen mit auf den Weg gebracht zu haben. Qualitativ hochwertige Betreuungsangebote, das Kinderhaus St.-Angelus, das Kinderhaus Burgberg und auch der Schulcampus sind einige ihrer Beispiele.

Freude über nicht gebaute Grabenstraße

Seit 30 Jahren beschäftige die Stadtpolitik sich auch die Kapuzinerkirche. Lenski gibt sich hoffnungsvoll, hier bald eine Entscheidung zur grundlegenden Sanierung zu haben. „Wir brauchen eine ganzjährige Spielstätte in der Stadt für kulturelle Veranstaltungen“, sagt die Politikerin. Einen gewissen Ort in der Stadt, vor dem sie mit Stolz stehe, da sie an der Verwirklichung maßgeblich beteiligt war, gebe es für sie nicht. „Es gibt aber einen Ort, an dem ich stehe und mich freue, dass ich Gott sei Dank nichts sehe“, lacht Lenski. Dieser Ort sei der Graben und die fehlende, da nicht gebaute, Grabentrasse.

Eher ungeduldig und spontan

Kein „Klüngels Club“ sei für sie der Stadtrat, er arbeite zusammen an Lösungen; mal gelänge dies besser und mal schlechter, sagt die Ratsfrau. Der anständige Umgang untereinander sei ihr dabei sehr wichtig. Marga Lenski beschreibt sich selber als ungeduldigen und eher spontanen Menschen. Verwaltungsprozesse, wie beim Verkehrsthema, könnte sie nur schwer aushalten. „Dass Stadtpolitik keine einfachen Lösungen bietet, wusste ich vor meiner Arbeit im Rat nicht in dieser absoluten Deutlichkeit“, räumt Lenski ein.

Entspannung in der Streuobstwiese

Den soliden Grund, also den guten Boden, findet Marga Lenski auf ihrem Hof in Kogenbach, auf dem sie aufgewachsen ist. In den Streuobstwiesen zwischen den 80 Hochstammbäumen erdet sich die Freizeitbäuerin. „Das ist für mich ein Teil meines Beitrags zum Umweltschutz“ freut sich die Stadträtin.

Bauern erhalten Kulturlandschaft

Grün zu sein, und auch dafür stehe die Liste Bürger und Umweltschutz LBU/Die Grünen, ist der Stadträtin gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig. Lenski ist zu einer Zeit aufgewachsen, in der Kunstdünger in der Landwirtschaft als „segensreich“ galten. Bereits in den 1980-er Jahren erkannte Lenski den Irrtum und heute seien die katastrophalen Folgen, wie das Insektensterben, überall sichtbar. „Bauern-Bashing gegen konventionelle Landwirte finde ich allerdings doof“, betont sie energisch. „Alle Bauern erhalten unsere Kulturlandschaft“. Den „maßlosen Flächenverbrauch“ bei den Neubauten in der Stadt Überlingen gelte es allerdings schnell einzudämmen, um mehr als nur ein „Schamgrün“ um die neuen Häuser herum zu erhalten. Das „Bauernland“ sei eben nicht vermehrbar und dürfte nicht für fragwürdige Bau- oder Industriegebiete geopfert werden, erklärt die grüne Ratsfrau.

Zu Person und Serie Marga Lenski ist die Stimmenkönigin des Überlinger Stadtrats, sie tritt wieder für die LBU an. Lenski wurde am 13. Mai 1953 in Überlingen geboren. Nach einer Sprach-Reise nach Neuchâtel, in der französischen Schweiz, wollte sie ursprünglich Sprachen studieren. Bei ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Firma Dornier lernte sie stattdessen ihren Mann kennen. Mit ihm gründete sie eine Familie, das Ehepaar hat drei Kinder. Die ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin ist seit 26 Jahren nach eigenen Worten dem Närrischen Frauenkaffee in Überlingen vollkommen verfallen.

Marga Lenski ist die Stimmenkönigin des Überlinger Stadtrats, sie tritt wieder für die LBU an. Lenski wurde am 13. Mai 1953 in Überlingen geboren. Nach einer Sprach-Reise nach Neuchâtel, in der französischen Schweiz, wollte sie ursprünglich Sprachen studieren. Bei ihrer beruflichen Tätigkeit bei der Firma Dornier lernte sie stattdessen ihren Mann kennen. Mit ihm gründete sie eine Familie, das Ehepaar hat drei Kinder. Die ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin ist seit 26 Jahren nach eigenen Worten dem Närrischen Frauenkaffee in Überlingen vollkommen verfallen. Die Serie: Der Stadtrat, das unbekannte Wesen. Manche kennen ihren Favoriten persönlich, aber viele Bürger wissen nicht, was sich hinter der Stirn der Ratsherren und -frauen verbirgt. Schöngeist, Genießer, Pragmatiker, zupackend oder eher zögernd. Wie tickt das Ratsmitglied? Sechs Stadträte aus allen im Gemeinderat vertretenen Fraktionen, die sich zur Wiederwahl stellen, geben Einblick in ihr Seelenleben. Sie erzählen, was sie umtreibt, beflügelt und frustet und lassen so einen Einblick in ihre Gefühlswelt zu, die sie aus verschiedenen Gründen im politischen Alltag eher verbergen. Die Listen benannten den Gesprächspartner für diese Porträt-Reihe selbst.

