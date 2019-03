Das Café am Rathaus ist der Wunschtreffpunkt für Udo Pursche. Denn ins Rathaus möchte er nach der kommenden Wahl wieder als Gemeinderat einziehen. Hier treffen wir den SPD-Politiker zum Gespräch für eine SÜDKURIER-Reihe zur Kommunalwahl am 26. Mai. Es geht um die Befindlichkeiten von Stadträten aller am Ratstisch vertretenen Fraktionen, die sich wieder zur Wahl stellen. Udo Pursche spricht über Höhepunkte, Ärger, Langmut und den Genussfaktor seiner Arbeit im Überlinger Stadtrat. Erst einmal lässt sich der Stadtrat aber seinen Apfelkuchen schmecken. „Der sieht so richtig fett und lecker aus“, freut sich der Genießer.

Früherer Chef der Diakonie reiste als Neu-Rentner durch ferne Länger

Neue Erfahrungen sammelte der ehemalige Chef der Überlinger Diakonie als Neu-Rentner bei seiner vierwöchigen Reise durch ferne Länder, wie Neuseeland und Kambodscha. Pursche wollte Abstand schaffen zwischen sich und dem Berufsalltag. "Ich hatte richtig Schiss vor dem Ruhestand, aber jetzt kann ich mir nichts Schöneres mehr vorstellen". Die Erfahrung, 24 Stunden täglich mit seiner Frau zusammen zu sein, war ebenfalls neu für ihn. Fazit: "Wunderbar."

Erneute Kandidatur

Viele Erkenntnisse über die Stadtpolitik hat der Mann, der seit 1984 im Stadtrat sitzt und jetzt erneut kandidiert. Gefühlsmäßig habe sich bei ihm in den vergangenen 35 Jahren allerdings viel verändert. Viel verändert habe sich auch im Stadtrat. Das frühere "Hauen und Stechen" gebe es schon lange nicht mehr. Da sei man sich noch persönlich angegangen, heute habe er keinen persönlichen Groll mehr gegen eine bestimmte Person.

Ratssitzung und Nachsitzung fast gleich wichtig

Gemeinderatssitzung und die anschließende Nachsitzung seien ihm heute fast gleich wichtig, gibt Pursche zu. Beim persönlichen Gespräch zwischen den Räten werde Stress abgebaut und Tacheles geredet. "Da erklärt sich oft, warum einer so oder so abgestimmt hat." Dies habe manchmal Gründe, die der Betreffende im Stadtrat nicht offenlegen wollte, erklärt Pursche.

Kein Ende in Sicht

Auf die Frage, ob er in seiner 35-jährigen Laufbahn als Stadtrat denn ein Ende der Amtszeit aufziehen sehe und wie er dereinst den Abstand dazu schaffen wolle, antwortet Pursche: "Nein, kein Ende." Gerade das jahrzehntelange Wissen in vielen Sachfragen und die dazugehörenden Erkenntnisse eines "Alten" gehörten unbedingt wieder mit an den Tisch im historischen Ratssaal. Dazu komme seine Leidenschaft für Politik und Diskussion.

Als früherer Eheberater auf Konfliktlösung bedacht

Viel Langmut habe er nicht in seinen Genen, aber in den vielen Jahren als Stadtrat habe er die "Macht der kleinen Schritte" lernen müssen. Auch seine frühere berufliche Tätigkeit in der Eheberatung helfe ihm dabei, stets eine Konfliktösung herbeiführen zu wollen.

Zwischen Frust und Hoffnung

Stichwort verkehrsberuhigte Innenstadt: Als zwei Schritte vor und drei Schritte zurück bezeichnet SPD-Pursche die bisherige Darbietung. Seinen Gemütszustand dazu nennt er "Hoffnung, Frust, Hoffnung, Frust". Jetzt sei er gerade wieder bei Hoffnung angelangt, denn es bewege sich etwas, "auch der Handel scheint endlich mitzuziehen", stöhnt Pursche und gibt seine Ungeduld offen zu.

"Gerade bei Bau-Sachen kann ich nichts tun"

Viel Ärger bereite es ihm, wenn er mal wieder für Handeln oder Nicht-Handeln der Stadtverwaltung zur Verantwortung gezogen werde. "Gerade bei Bau-Sachen erkläre ich dem Bürger auf der Straße, dass ich da als Stadtrat nichts tun kann. Und wenn das dann einfach nicht verstanden wird, dann bin ich echt gefrustet." Insgesamt hielten sich Frust und Freude aber die Waage und das Gefühl, etwas Positives zu tun, überwiege, bilanziert Pursche.

Nicht harmoniesüchtig, eher streitbar

Harmoniesüchtig sei er nicht, dafür eher streitbar. Aber da die Wahl zum Stadtrat eine Persönlichkeitswahl sei, fühle er sich auch persönlich verpflichtet. "Das heißt aber nicht, dass ich immer alles richtig mache. Einem guten Streit gehe ich dennoch nie aus dem Weg, aber es muss fair bleiben", betont Udo Pursche. In seiner Anfangszeit als Stadtrat habe er zuweilen auch einen persönlichen Groll gegenüber anderen Räten gehegt, dies sei heute nicht mehr so und darüber sei er froh.

Nachdenklich mache ihn berechtigte Kritik am ehemaligen städtischen Krankenhaus, heute Helios-Spital, in dem Pursche als Stadtrat im Aufsichtsrat sitzt. "Hier geht es oft um persönliches Leid, das macht mich oft tagelang betroffen und ich spreche dann mit meiner Frau darüber."

Rund fünf Mal überlegt, das Amt hinzuschmeißen

Überlegt habe er in seiner 35-jährigen Laufbahn rund fünf Mal, sein Amt als Stadtrat hinzuschmeißen, sprich nicht mehr zu kandidieren. Letztlich wolle er sich aber nicht machtlos fühlen und dies gebe den Ausschlag weiterzumachen. "Ein bisschen dickeres Fell ist mir gewachsen, aber Kritik und auch Lob der Bürger gehen mir immer noch nahe und die Reaktionen der Menschen in der Stadt berühren mich", sagt der Stadtrat.

Landesgartenschau als Highlight für Überlingen

„Für die kommende Landesgartenschau ist es mir schon sehr wichtig, dass wir hier Infrastrukturmaßnahmen verwirklichen und nicht nur eine reine Blümchenschau veranstalten“, sagt Pursche und bezeichnet den Zuschlag zur LGS als ein Highlight für Überlingen. Froh stimme ihn der Überlinger Sozialpass und über ein Lob für seine Arbeit freue er sich immer. "Das genieße ich dann bei einem guten Tropfen", lacht Pursche.