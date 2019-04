Reinhard Weigelt erscheint alles andere als brummig zum Gespräch im Café Walker. Er kommt gerade vom Zahnarzt. Offen spricht der FDP-Stadtrat unter anderem über seine Unfähigkeit, "den Mund zu halten", darüber, „ein Überlinger Bub“ zu sein und davon, welche Rolle die Mode in seinem Leben spielt. Im Café Walker legte Weigelt vor mehr als 40 Jahren als DJ auf.

Scharfzüngig, aber gutmütig

Authentisch nennt es der Stadtrat, auch am Ratstisch den Mund aufzumachen und seine Meinung zu sagen. „Ich brumme auch mal los, aber ich lasse mich auch anbrummen und ich bin nicht nachtragend“, sagt Weigelt. Er wisse schon, dass er manchmal als Entfant terrible des Überlinger Stadtrats bezeichnet werde, aber er wolle eben Klartext sprechen. Weigelt bezeichnet sich selbst als scharfzüngig, aber gutmütig. Gerade die Überlinger Fasnet, die sich beim Narrenkonzert, beim Dorfer oder wie in diesem Jahr beim Fasnachtsumzug mit ihm beschäftige, zeige ihm, dass er einen Nerv treffe. „Ich muss das zwar nicht haben, aber ich nehme das mit Humor. Für mich ist das wie eine Auszeichnung, denn wer da überhaupt nie genannt wird, ist oft langweilig."

Von wegen elitärer Club

Überlingen komme für ihn immer an erster Stelle, denn er sei schließlich ein „Überlinger Bub“ und verdanke seiner Heimatstadt sehr viel, betont der FDP-Politiker. Die Frage, ob denn die FDP zu dieser handfesten Meinung passe und nicht eher doch ein elitärer Club sei, verneint Weigelt energisch: „Ich zeige doch durch meine Herkunft das Gegenteil von elitär." Seine Haltung sei liberal und Christian Lindner sei für ihn ein „guter Typ“, erklärt er.

Pflege seiner Mutter und Unterstützung für den Sohn besonders wichtig

Sanfte Töne schlägt der Stadtrat an, wenn es um das geht, was ihm privat wichtig ist: Jahrelang habe er seine Mutter zu Hause gepflegt. Sie sei nun im Altersheim und auch dort versuche er, ihr das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Seinen erwachsenen Sohn begleite er und es sei ihm enorm wichtig „dass der Junge auf seinem Weg vorankommt“.

Seine Frau zeigt ihm die andere Seite der Kommunalpolitik

Seine Frau, die Leiterin des Ordnungsamts Dagmar Schaupp, sei für ihn immer eine gute Gesprächspartnerin, gerade weil sie aus der Verwaltung komme, sagt Weigelt. „Wenn man bei dem Tempo der Stadtverwaltung gut mithalten will, dann muss man gut bremsen können." Dieses Tempo mache ihn oft wahnsinnig, auch beim Thema Verkehr. Obwohl er mit seiner Frau nicht über das Tagesgeschäft rede und sie gegenseitig keine Geheimnisse austauschten, zeige sie ihm die andere Seite des Spiegels und das sei auch sehr gut so, erklärt er dazu. So könne er manches besser verstehen.

Helios-Spital-Entscheidung als einschneidendster Moment

Das Helios-Spital und damit die Tatsache, dass es in Überlingen noch ein Krankenhaus gibt, machen ihn immer noch stolz als Stadtrat, sagt Reinhard Weigelt. Die Entscheidung pro Helios sei eine der einschneidendsten für ihn gewesen. „Da habe ich auch mal ein paar Nächte nicht geschlafen und sehr viel darüber nachgedacht." Nahezu dieselbe Tragweite habe die Entscheidung bezüglich der Landesgartenschau gehabt. Auch hier sei er dafür gewesen. „Nun müssen wir aber echt aufpassen, dass wir die Kultur in der Stadt nicht auf dem Altar der LGS opfern“, warnt Weigelt.

Kritik an Bebauungsplänen

Die Verkehrsdebatte nennt der FDP-Stadtrat eine innere Belastung, die ihn beschäftige. Reinhard Weigelt vertritt dabei die Meinung: „Eine Sperrung unserer Stadt wäre keine Lösung, sondern ihr Tod." „Gepennt“ habe man im Rat bei der Erstellung von Bebauungsplänen, um Wildwuchs besser regulieren zu können. Weigelt gefallen aber die neuen Häuser in der Mühlenstraße, erzählt er. An den Entscheidungsprozessen im Stadtrat kritisiert er: „Wir kriegen von der Verwaltung oft Vorlagen zur Abstimmung sehr spät auf den Tisch und müssen uns dann mit unserer Entscheidung beeilen, ohne der Stadtverwaltung diese Taktik beweisen zu können."

Visionäre mit Geld und guten Ideen, wie seinerzeit Jörg Auriga und der Architekt Jürgen Reinhardt, fehlten in Überlingen, beklagt der Stadtrat. Aus seiner Sicht wäre es ein Jammer, die Sanierung der Kapuzinerkirche nicht voranzubringen. Als Traumjob bezeichnet Weigelt die Kombination aus Eventmanager und seiner Tätigkeit am Ratstisch.

Der "Lagerfeld vom Bodensee"

Die Mode ist für ihn seit jeher sehr wichtig, bekennt Weigelt. Im September 1985 veranstaltete er sein erstes Modetheater in Überlingen. Zum Tode von Karl Lagerfeld sagt er: „Er war eine Ära, und zwar die Ära-Chanel nach Coco." Schon etwas lästig habe er es gefunden, zeitweilig als der „Lagerfeld vom Bodensee“ bezeichnet worden zu sein, „und das nur, weil ich auch einen Zopf hatte“. Es sei aber gleichzeitig auch ein „bisschen ok gewesen“, gibt Weigelt zu und lacht.