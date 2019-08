Guggemusik und Shantys, Märsche und Polkas, Swing und Jazz: An elf Terminen ist die Überlinger Hofstatt in diesem Jahr zum Schauplatz der Abendkonzerte geworden, die von der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH (ÜMT) organisiert wurden. Musikvereine, Kapellen und Bands aus der Region präsentierten seit Ende Mai ein vielfältiges Repertoire. Den Abschluss der Veranstaltungsreihe bildete jetzt das Konzert mit dem Seemannschor „Bodensee-Shantymen„.

Die „Bodensee-Shantymen“ nahmen ihr Publikum mit auf eine musikalische Reise über die Weltmeere. | Bild: Kleinstück, Holger

Termine für 2020 in Planung

Im kommenden Jahr soll es aufgrund der erfreulichen Besucherzahlen weitergehen: „Auch 2020 wird die ÜMT wieder Abendkonzerte auf der Hofstatt veranstalten, die Termine hierzu sind allerdings noch in der Planung“, sagt Meike Häusler, die bei der ÜMT seit diesem Jahr für die Veranstaltungen zuständig ist.

Organisatoren zufrieden mit Besucherresonanz

Sie erklärt weiter, dass man in diesem Jahr auf „elf tolle und abwechslungsreiche Abendkonzerte“ zurückblicken könne. „Wir freuen uns sehr, dass die Konzerte zahlreiche Zuhörer aus nah und fern angezogen haben und wir somit wieder ein schönes Veranstaltungsprogramm für unsere Besucher auf der Hofstatt bieten konnten.“ Die besondere Atmosphäre vor dem Münster mache die Konzerte einzigartig, nicht zuletzt dank der „wundervollen Kulisse“.

Die Zuhörer spendeten immer wieder gerne Applaus. | Bild: Kleinstück, Holger

Wetterglück für Freiluftkonzerte

Weil es sich um Konzerte unter freiem Himmel handelt, hatte sich die ÜMT dieses Jahr erstmals dazu entschlossen, die Aufführungen bei Regen zu verschieben. Doch das war nur einziges Mal nötig: beim Konzert des Musikvereins Wintersulgen. „Ansonsten hat das Wetter immer mitgespielt und es konnten alle Konzerte stattfinden“, zeigt sich Meike Häusler zufrieden.

„Bodensee-Shantymen„ singen von Meer, Liebe und Heimweh

Passend zu den Shantys und Seemannsliedern zeigte sich das Wetter beim letzten Konzert der Reihe in diesem Jahr, bei dem die „Bodensee-Shantymen„ auftraten: für den ein oder anderen der rund 400 Zuhörer schon etwas zu frisch, aber eben so, wie man es von Abenden an Ost- oder Nordsee erwarten würde. Mit den von Chorleiter Andreas Thiemann ausgesuchten Liedern mit meist maritimem Bezug erlebte das Publikum eine musikalische Reise über die Weltmeere. Die Texte handelten von Schiffen und Meer, Liebe und Leid, Abschied und Wiederkehr, von den Weiten der Ozeane und vom Bodensee. Auf dem Programm fanden sich unter anderem die Stücke „In Amsterdam“, „Capitano“, „Uns fehlt der Wind“, „Bora Bora“ und „Santiano“.

„Die Fischerin vom Bodensee„ als Zugabe

Von Heimweh sang der Chor in „Auch Matrosen haben eine Heimat“. In die Karibik ging es mit „Cuando sali de Cuba“. Nachdem sich die mit Takelhemd und rotem Tuch sowie weißer Hose bekleideten Sänger hüteschwenkend mit „Eleni, wir sagen einfach Danke“ vom Publikum verabschiedet hatten, gab es als Zugabe noch „Die Fischerin vom Bodensee“.