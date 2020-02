Ein Zeitungskommentar: „Das ist kein Niveau, wenn man unter dem Beifall seiner Anhänger jeden Andersdenkenden beschimpfen, mit Mord und Totschlag drohen, und alle, die nicht im eigenen politischen Lager stehen, als politische ‚Schmierfinken‘ bezeichnet oder als moralisch unsauber verdächtigen darf! Das ist ein Tiefstand, eine Verwilderung der politischen Sitten.“

Diese Zeilen könnten heute geschrieben worden sein. Doch sie erschienen 1931 im „Seebote“, der 1848 gegründeten Tageszeitung, die damals in Überlingen erschien – zwei Jahre, bevor die Nazis an die Macht kamen. In dem Artikel ging es um die (verbalen) Angriffe von Nationalsozialisten auf den liberalen Reichfinanzminister Hermann Dietrich, der am 14. Juni 1931 in Überlingen eine Rede hielt. Der Historiker und Buchautor Walter Hutter zitiert die Passage aus dem „Seebote“ in seinem soeben vorgestellten Buch: „Stützpfeiler der Gewaltherrschaft in der Provinz – Die acht NS-Kreisleiter von Überlingen 1930 – 1945“ (siehe Artikel rechts).

Mit dem Anbruch der 2020-er Jahre schauen viele, teils fasziniert, teils besorgt, in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts zurück, auch Meersburg widmet ihnen eine Sonderausstellung. Je nach Blickwinkel oder Stoßrichtung wird diese Ära gerne mit den Schlagworten „Goldene Zwanziger“ oder „Tanz auf dem Vulkan“ apostrophiert. Beides wird der ganzen, vielschichtigen Wirklichkeit nicht gerecht: Golden waren die 1920er, wenn überhaupt, nur einige Jahre lang und auch da nur für Wenige. Und wie „ein Tanz auf dem Vulkan“ kommt diese Umbruchzeit vor allem heutigen Betrachtern vor, weil sie wissen, was folgte. Viele halten auch die gerade angebrochenen 2020-er Jahren für eine Umbruchzeit. Da schließt sich unwillkürlich die Frage an: Wie werden wohl „unsere“ ‘30-er Jahre aussehen?