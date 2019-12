Ein kleines siebenjähriges Mädchen mit einer lieblichen Stimme sitzt breit grinsend an einem Tisch und liest bekannte Namen und große Geldsummen vor, die gespendet werden. So sah der Auftritt von Aura Stehle aus Überlingen als Nachrichtensprecherin im vergangenen Jahr bei der großen ZDF-Spendengala „Ein Herz für Kinder“ aus. Es war das erste Mal, dass das kleine Mädchen vor TV-Kameras stand. Dennoch blieb sie völlig natürlich. „Man hat uns gesagt, dass sie mit ihrer Art ein Millionenpublikum begeistert hat“, erinnert sich Mutter Le Stehle. „Deshalb wurde sie auch dieses Jahr wieder eingeladen.“

Erster Auftritt vergangenes Jahr

Mittlerweile ist Aura acht Jahre alt. Sie geht in die dritte Klasse in der Burgbergschule in Überlingen, spielt Handball, Tennis und Klavier und wird am Samstag, ab 20 Uhr bei der großen Spendengala „Ein Herz für Kinder“ wieder mit dabei sein. Dieses Mal übernimmt sie neben der Aufgabe als Nachrichtensprecherin, die die Großspender ankündigen wird, auch die Aufgabe einer Reporterin, die einen Großsponsor vorstellt. Außerdem wird sie während der Live-Show auf der Bühne zu sehen sein und das Ganze von der ersten Reihe aus verfolgen.

Die Einspieler wurden bereits im November gedreht. „Das war echt lustig“, erinnert sich Aura Stehle. „Ich war in Berlin im Studio und dann noch bei einem Sponsor.“ Auf die Frage, was ihr besser gefallen habe, kommt wie aus der Pistole geschossen: „Im Studio!“ Und das hat auch einen guten Grund: „Es war dort echt cool, weil es bei den Dreharbeiten Konfetti, Glitzersterne und Schoko-Taler geregnet hat“, sagt sie und fügt mit einem breiten Grinsen nach: „Die Schoko-Taler durften wir danach sogar essen.“

Vater freut sich auf die Show

Begleitet wird Aura Stehle am Samstag von ihrem Vater Michael, der sich auch schon auf die Show freut: „Auch wenn wir nicht zum ersten Mal dabei sein werden, wird es sicherlich wieder ein toller Abend“, sagt er. „Zum einen ist es eine gute Sache, bei der richtig viel Geld für bedürftige Kinder zusammenkommt, und außerdem ist es einen ganz besondere Atmosphäre.“

Und genau das ist es auch, auf was sich Aura ganz besonders freut. „Ich bin sicher, die Party nach der Show wird wieder ganz besonders.“ Vor einem Jahr hat die Achtjährige dort viele Fotos mit bekannten Leuten gemacht, unter anderem mit den Zwillingen und Social-Media-Stars Lisa und Lena Mantler, die auf Instagramm mehr als 15 Millionen Follower haben. „Auf die beiden freue ich mich ganz besonders“, erzählt Aura Stehle mit strahlenden Augen. Aber sie sei auch schon sehr gespannt auf Helene Fischer, die Lochis und Max Giesinger.