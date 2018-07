Noch einmal vertagt wurde vom Kulturausschuss des Gemeinderats der Antrag des Vereins "Dokumentationsstätte Goldbacher Stollen und KZ Aufkirch in Überlingen", an zwei Schildern der St.-Ulrich-Straße eine Ergänzungstafel mit Informationen über den Namenspaten anzubringen. Bei Stadtführungen stellten Besucher just an den Straßenschildern regelmäßig Fragen nach diesem St. Ulrich, erläuterte Oswald Burger, Vorsitzender des Vereins, dieses Anliegen.

Die Lösung mit einer Ergänzungstafel sei aus seiner Sicht nicht praktikabel, hielt Stadtarchivar Walter Liehner im Ausschuss entgegen. Zudem seien die vorgeschlagen historischen Aussagen aus seiner Sicht nicht gesichert genug. Als Alternative schlug er vor, mit einer Gedenktafel am Grundstück St.-Ulrich-Straße 51 an der Ecke Mühlbachstraße an die aus dem Mord am "guten Ulrich" resultierende Judenverfolgung zu erinnern.

Initiative von Ulf Janicke

Hinter Straßennamen verbergen sich meist interessante Menschen, oft spannende, bisweilen auch tragische Geschichten. Der frühere Redaktionsleiter des SÜDKURIER, Eugen Schnering, hatte genau vor 25 Jahren bei der Gesellschaft der Kunstfreunde ein Buch veröffentlicht, dass der "Stadtgeschichte in Straßennamen" gewidmet und mit Zeichnungen von Werner Keller illustriert ist. Doch wer aufmerksam durch die Stadt geht und vor einem Straßenschild steht, wird dieses Werk kaum zur Hand haben. Doch Fragen sollten dort beantwortet werden, wo sie sich stellen. Deshalb hatte der Verschönerungsverein auf Initiative seines Mitglieds Ulf Janicke schon Ende 2016 begonnen, unter Straßenschildern dezente kleine Hinweistafeln mit Informationen zu den Namenspaten anzubringen. Am Hermann-Hoch-Weg war am 26. Dezember 2016 das erste Schild enthüllt worden. Inzwischen erinnern derlei Hinweistafeln auch an Victor Mezger oder Theodor Lachmann. Weitere sollen nach den Vorstellungen des Verschönerungsvereins außerhalb der Altstadt folgen.

An der Ecke Mühlbachstraße war im Mittelalter der Brunnen, in dem der tote Ulrich 1332 gefunden worden war, 1361 wurde eine Kapelle erreicht, die 1820 in ein Wohnhaus umgewandelt wurde. | Bild: Hanspeter Walter

Geschichte um den jungen Ulrich erhellen

Eine vergleichbare Tafel hatte sich der Stollen-Verein nun gewünscht, um die Geschichte um den jungen Ulrich etwas zu erhellen. Doch im Kulturausschuss löste dieser Vorschlag eine lange Diskussion aus, die zu keinem Ergebnis führte, allenfalls zu der Erkenntnis von Oberbürgermeister Jan Zeitler: "Das Thema scheint wesentlich komplexer zu sein, als ich dachte." Zeitler schlug daher vor, den Beschluss noch einmal zu vertagen.

Eine ersten, noch weiter gehenden Vorstoß hatte Burger schon 2009 im Gremium vorgetragen. Damals war es noch darum gegangen, Namenspatron St. Ulrich als "Scheinheiligen" zu enttarnen, zumal der im 14. Jahrhundert ermordete Junge Ulrich Frei nie eine Heiligsprechung erfahren hatte. 1361 war ihm allerdings an der heutigen Ecke Mühlbachstraße eine Kapelle gestiftet worden. Das heute dicht mit Efeu bewachsene Gebäude wurde 1820 in ein Wohnhaus umgewandelt.

Walter Liehner zieht Zahlen in Zweifel

Die Folgen nach 1332 waren tragisch. Jüdische Bürger wurden für den Mord verantwortlich gemacht, den wohl ein Christ begangen hatte. Aus Rache wurden nach den Chroniken alle 300 Juden in die damalige Synagoge gelockt, eingeschlossen und verbrannt. Walter Liehner erläuterte im Ausschuss detailliert seine Interpretation und zog Zahlen in Zweifel, die seit Jahrzehnten, ja Jahrhunderten kolportiert worden seien. Sukzessive habe sich in den Aufschrieben die Wahrscheinlichkeitsform zur Wirklichkeitsform gewandelt, erklärte Liehner und wollte sie daher nur ungern an einem Straßenschild lesen.

So sehen die ersten Hinweistafeln des Verschönerungsvereins aus. | Bild: Hanspeter Walter

Ein ganz anderes Problem ist es allerdings, einen sinnvollen Erklärtext auf der aktuellen Schildergröße des Verschönerungsvereins unterzubringen. Das "St." will Burger gar nicht mehr entfernen. Doch die Geschichte mit einer Tafel und dem folgenden Text erhellt wissen: "Den Knaben Ulrich fand man 1332 tot in dieser Straße. Überlinger Christen beschuldigten die Juden als Täter und ermordeten über 300 Juden aus der Stadt. Die Überlinger verehrten Ulrich als Heiligen und errichteten ihm eine Kapelle. Dieses Schild erinnert an die jüdischen Opfer von 1332."

Komplexer Sachverhalt auf kleinem Schild?

Weniger inhaltliche als formale Gründe sprechen auch aus Sicht des Verschönerungsvereins gegen diesen Vorschlag. Sowohl der Ideengeber Ulf Janicke als auch die beiden Vorsitzenden Bernadette Siemensmeyer und Michael Wilkendorf sind skeptisch, da hier – anders als bei den Stichworten zu den Personen auf den bisherigen Schildern – versucht werde, einen komplexen Sachverhalt zu vermitteln. Die sei an anderer Stelle besser zu realisieren.

Überlinger Judenmord Auszüge aus der "Chronica Johannis Vitoduri" (Johannes von Winterthur), von 1340 bis 1348, übersetzt von Oswald Burger: "Sie stellten aber aufgrund bestimmter Vermutungen und offensichtlicher Beweise fest, und zwar an den Einschnitten im Fleisch und den Adern, dass er von Juden getötet worden war. Sie waren sehr erregt über ihren Jungen und begannen laut durch die Gassen der Stadt zu rufen. Sie wollten die Bürger dazu aufstacheln, wegen ihres Sohnes Rache zu nehmen. Diese erkannten, dass der Vorwurf zutraf, daran, dass die die Wunden sich wieder öffneten, als er vor die Häuser der Juden getragen wurde. Sie befragten nicht den Kaiser Ludwig und übergingen das Urteil seines Vogtes, das auf Schonung der Juden wegen des Geldes zielte, weil er sie in Schutz zu nehmen und nicht zu bestrafen bereit war.... Damit aber alle zusammen die Todesstrafe erlitten und keiner entflöhe, überredeten sie sie heimlich, indem sie so taten, als gäben sie ihnen einen guten Rat, sich in einem bestimmten steinernen Haus einzufinden. Als sie das getan hatten, wurden sie in den oberen Geschossen des Hauses festgehalten und eingeschlossen. Drinnen im Erdgeschoss wurde ein großer Holzstoß angezündet... Außerdem stürzten sich einige, als sie die Qual des Feuers spürten, durch die Fenster und vom Dach kopfüber auf die Menge der Gläubigen. Sie wurden sofort mit Beilen erschlagen... Auch glänzte der Junge nach seinem Tod durch viele Wunder, denn viele Kranke, die ihn anbeteten, erlangten die Gnade der Gesundheit, indem sie sich mit dem Wasser des Brunnens abwuschen...."

