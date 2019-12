Es ist soweit. Nach wochenlanger Vorfreude ist Heiligabend gekommen. Ich freue mich. In meiner Familie haben wir eine besondere Form gefunden, diesen Abend zu begehen. Sie unterscheidet sich deutlich von der Art, in der meine Verwandten in Kroatien feiern.

Kirchgang hat Tradition

Mein Vater stammt aus Kroatien, genauer genommen aus einem kleinen Ort an der dalmatinischen Küste. Er kam mit seinen Geschwistern bereits vor Jahrzehnten nach Deutschland. Nur eine von ihnen zog zurück in die ursprüngliche Heimat, wo sie bis heute lebt. Das bietet mir die Möglichkeit, die Art, wie in Kroatien gefeiert wird, mit den hiesigen Bräuchen zu vergleichen. Auch wenn die Unterschiede nicht grundsätzlich sind, gibt es doch einige Dinge, die im Süden anders gehandhabt werden – vor allem, weil katholische Bräuche eine größere Rolle einnehmen. Viele davon waren auch einmal in Deutschland üblich.

Christmette um Mitternacht

Während meine Familie in Kroatien in der Adventszeit jeden Morgen zur Kirche geht, beginnt die Christmesse an Heiligabend dagegen um Mitternacht – davor wird den ganzen Tag gefastet. Erst nach dem mehrstündigen Gottesdienst darf das Weihnachtsessen gereicht werden. Das besteht oftmals nicht aus Fleisch, sondern aus Fisch. Meine Tante reicht als Dessert dazu kleine frittierte Hefeteigbällchen, die in Zucker gewälzt werden und den Namen „Fritule“ tragen. Den ersten Weihnachtsfeiertag verbringen viele Kroaten mit ihren Familien in vertrauter Runde, erst am zweiten Weihnachtsfeiertag verlassen sie ihre Häuser und besuchen Schwiegereltern, Freunde oder entfernte Verwandte.

Eigene Rituale

Meine Eltern und ich feiern Heiligabend dagegen typisch deutsch, schließlich lebt mein Vater schon fast sein ganzes Leben lang hier. Mittags wird gekocht, wenn auch nicht viel, da noch Hunger für den Abend übrig bleiben muss und unsere Christmesse beginnt abends und nicht nachts, damit der Tag auch beizeiten wieder zu Ende gehen kann. Einen Mitternachtsgottesdienst, so wie in Kroatien, habe ich noch nie besucht.

Eigene Tradition in Deutschland

Aber wie jede andere Familie haben wir unsere ganz eigenen Traditionen entwickelt: Niemand aus unserer Familie würde auf die Idee kommen, vor dem Kirchgang die Geschenke zu öffnen. Meine Eltern bereiten jedes Jahr aufs Neue den heißen Stein für das Weihnachtsessen vor und erst am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besuchen wir unsere Angehörigen.