von Uwe Petersen

Überlingen – Der ungarische Jazz-Klarinettist Lajos Dudas ist glücklich am Bodensee. "Überlingen ist eine fantastische kleine Stadt, in der ich mich ausgesprochen wohlfühle", sagt er. "Das ist eine ganz andere Lebensqualität, hier zu leben, als in Neuss. Ich liebe Neuss, aber hier ist es ruhiger, der Blick über den See. Das ist für mich ein Sehnsuchtsort. Großstädte wie Düsseldorf, die mir sehr gefallen, sind mir heute zu hektisch."

Italien oder Bodensee? Die Wahl fiel auf den See

2004 hatten sich Lajos Dudas und seine Frau Reni entschieden, an den Bodensee zu ziehen. "Ich hatte immer wieder Ferien am See gemacht. Als ich mit 63 in Rente ging, gab es für uns nur zwei Alternativen: Italien oder den südlichsten Punkt Deutschlands. Wegen der vielen Konzerte in ganz Deutschland ist unsere Wahl dann auf den Bodensee gefallen."

Orchestermusiker? "Das wollte ich nicht"

Lajos Dudas 1987 mit seiner Klarinette. | Bild: Lajos Dudas

In Neuss hatte er sich 1971 niedergelassen, nachdem die Geburt seiner Tochter das Ende der wilden Jahre markierte, in denen er musikalisch auf Reisen war und nie lange an einem Ort weilte. Er unterrichtete sein Instrument, gab aber nach wie vor viele Konzerte. Dabei kam ihm auch seine klassische Ausbildung zugute, die sich in Adaptionen von zum Beispiel Bach oder Bartok widerspiegelt. Die mögliche Alternative als Orchestermusiker kam für ihn nie in Frage. "Da ist man einer unter vielen, ganz gleich, wie gut man ist. Jeder kennt Benny Goodman; aber wer kennt die besten Klarinettisten in den Orchestern? Und dann wartet man im Orchestergraben 30 Minuten, ehe man seinen Einsatz hat: Das wollte ich nicht."

Früher sehr schnell, heute bewusst viele Pausen

Stattdessen komponierte er eigene Stücke und experimentierte im Laufe seiner Karriere mit den verschiedensten Stilen. "Ich bin ein Suchender. Ich will nicht immer dasselbe machen, auch wenn ich damit Erfolg habe." Und so mischen sich bei ihm Klassik und Blues, Funk und Jazz, Bepob und viel freie Improvisation. "Bei allem Experimentieren ist mein eigener Stil aber immer unverkennbar geblieben." Allerdings spielt er jetzt ruhiger. "Als junger Musiker meint man immer, man müsse zeigen, was man kann. Da spielt man oft sehr schnell. Heute spiele ich bewusster, mache ich bewusst viele Pausen. Die Pausen sind für die Musik sehr wichtig."

Platz auf der ewigen Hitliste "All about Jazz"

Genugtuung bereiten ihm die späten Ehrungen. So gelang es ihm mit 70 Jahren, in die legendäre ewige Hitliste der renommierten amerikanischen Jazz-Plattform "All about Jazz" vorzustoßen und dabei mit seinem "Sunday afternoon" hinter Miles Davis, Gerry Mulligan und Keith Jarrett, aber noch vor Pat Metheny, Charlie Parker, Herbie Hancock zu landen. "Als Europäer in diese amerikanische Phalanx einzudringen, ist eine große Ehre."

Stadt Neuss drehte Kurzfilm über prominenten Ex-Bürger

Lajos Dudas beim Gespräch mit dem SÜDKURIER. | Bild: Uwe Petersen

Als ebenso wichtig stuft er die Ehrung ein, die ihm die Stadt Neuss im März 2018 zukommen ließ: Sie drehte unter dem Titel "Lajos Dudas – ein Künstlerporträt" einen Kurzfilm über ihren prominenten Ex-Bürger. "Für Jazzmusiker ist das in Deutschland nicht üblich", freute er sich über den im Internet zugänglichen Film. "Es gibt auch englische Untertitel. Das war für mich wichtig; denn ich habe viele Fans in Australien, Kanada und den USA, die so auch etwas davon haben."

Neue CD mit Titeln von 1979 bis 2013

Die bisher letzte Ehrung bescherte er sich selbst: Im Oktober veröffentlichte er "Return to the future". "Das ist meine definitiv letzte CD", verkündete Lajos Dudas beim Erscheinen seines 65. Albums. "Ich habe der Musikwelt genug hinterlassen; jetzt sind andere dran." Die CD enthält keine neuen Aufnahmen, sondern zeigt einen Querschnitt durch sein Schaffen und enthält Titel aus den Jahren 1979 bis 2013. Aber Dudas-Freunde müssen nicht ganz auf Neues verzichten. "Ich werde weiter auftreten." Auch am Bodensee, denn "das ist wie ein Konzert zu Hause, wenn ich in der Jodok-Kirche spiele; das macht mir Spaß."

LAJOS DUDAS - Ein Künstlerportrait from Stadt Neuss Kulturamt on Vimeo.

Zur Person Lajos Dudas wurde 1941 in Budapest geboren. Früh verschrieb er sich der Musik, studierte klassische Klarinette, Klavier und Musikpädagogik und wurde 1964 diplomierter Musiklehrer. Von Beginn an zog es ihn zum Jazz. Er trat zunächst in Osteuropa, dann auch im Westen auf. In Bulgarien lernte er seine Frau Reni kennen. Sie zogen nach Deutschland und fanden ab 1971 eine zweite Heimat in Neuss, wo Dudas an der Musikschule unterrichtete und einen Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule übernahm. Er gab weiter Konzerte, komponierte, brachte viele Platten und CDs heraus. 2004 ging er in den Ruhestand und fand am Bodensee seine dritte Heimat. Jetzt legt er mit "Return to the future" sein 65. und letztes Album vor.

