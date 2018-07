Der Knackpunkt war der erste Werbedreh, für den die Wolfbrothers gebucht wurden. „Als ich gemerkt habe, dass es ein ganz guter Stundenlohn ist“, sagt Nico Wolf und lässt seine Blicke an die Decke schweifen, „kam ich ins Grübeln“. Und dass dies sogar möglich ist ganz ohne Ausbildung oder Studium, das verblüffte den 19-jährigen ehemaligen Waldorfschüler.

Gemeinsam mit seinem Bruder Janek, der aktuell die Waldorfschule besucht, starteten die Wolfbrothers vor zwei Jahren mit Filmproduktionen. Dabei liegen die allerersten Gehversuche an der Kamera bereits fünf Jahre zurück. Aus Spaß am Filmen und dem Videoschnitt entstanden sogenannte Trick-Shot-Videos. Das sind solche, bei denen aus großer Entfernung oder aus ungewöhnlicher Position ein Ball oder Ähnliches in ein Zielobjekt geschossen oder geworfen wird.

Danach ruhte das Hobby jedoch, ehe die Leidenschaft der Brüder vor zwei Jahren wieder neu entflammte. „Dieses Mal aber richtig“, erinnert sich Nico Wolf an die damalige Abmachung. Das Know-how war zum damaligen Zeitpunkt gleich Null. Mit Rücksicht darauf, aber nicht bloß deswegen, ist das, was seitdem entstanden ist, aller Ehren wert. Auf dem Internetauftritt präsentieren sie Kurzfilme, die Fernsehproduktionen augenscheinlich in Nichts nachstehen.

„Learning by doing ist das Beste“, sagt Janek Wolf. Aber damit alleine war es nicht getan. Durch ein Selbststudium per Videoanleitungen auf Youtube konnten die Geschwister viel Wissen aufsaugen. Umgesetzt haben sie es in ihrem Kurzfilm „Exposed“. „Der Film war der Durchbruch“, sagen beide unisono. Sämtliche Kurzfilme treffen starke Aussagen. Und mit diesen wird stets der Zeitgeist getroffen. „Exposed“ thematisiert den schwierigen Umgang mit Privatsphäre im Internet. Durch eine Leichtsinnigkeit erleidet die Hauptfigur Sophie zahlreiche Rückschläge bei der Suche nach einer Ausbildung. Allerdings gelingt es ihr auch, durch Mut und Courage den Kopf wieder aus der Schlinge zu ziehen.

Bei den weiteren Filmen fiel die Resonanz zunächst nicht mehr so euphorisch aus. Doch Nico weiß auch warum: „Nach dem ersten Film hing die Messlatte einfach so hoch, dass es mit unseren Möglichkeiten kaum noch zu steigern ist.“ Um es zu verdeutlichen: Bei einem Dreh wirken etwa 30 Personen mit. Janek Wolf an der Kamera, Nico hat sich mittlerweile auf die Regie spezialisiert. „Anfangs war ich neidisch auf Janek, aber ich musste einsehen, dass er es besser kann“, gesteht Nico Wolf, der seine Rolle mittlerweile aber nicht mehr tauschen möchte.

Doch nun kommt es zum Bruch zwischen den Brüdern. Nico Wolf bestreitet gerade die letzten Züge seines Abiturs am Gymnasium Überlingen. Gemeinsam mit Freundin und Mitschülerin Laura Lambrich, die bereits Mitglied des Teams ist und die Drehbücher schreibt, zieht es ihn nach Berlin. Dort wollen sie sich eine Wohnung anmieten.

„Wir werden uns nach Jobs umsehen, denen wir im Umfang von 20 Wochenstunden nachgehen“, erklärt Laura Lambrich. In der übrigen Zeit wollen sie der Bundeshauptstadt mit Filmen ihr Geld verdienen. „Wenn es perfekt läuft, dann würden wir vermehrt Videos machen“, formuliert sie den Wunsch, „idealerweise irgendwann ausschließlich“.

Die Firma soll wie ein Start-up-Unternehmen aufgezogen werden. Den Standort Berlin wählen sie deswegen bewusst. In diesem Umfeld erhoffen sie sich die größten Chancen durchzustarten. Dort soll nur noch für zahlende Kunden gearbeitet werden. Dass es ein Wagnis ist, wissen beide. Probieren wollen sie es trotzdem.

Doch wie wollen die beiden Produktionen realisieren, ohne ihren riesigen Freundeskreis im Hintergrund, der bis dato unterstützend zur Seite stand? „Wir wollen es versuchen mit Aushängen an Schauspielschulen“, sagt Nico Wolf, der damit in New York schon eine gute Erfahrung gemacht hat. Dort drehten die Wolfbrothers und erhielten auf ihr Gesuch nach einem Schauspieler satte 80 Anfragen.

Janek wird dieses Projekt nicht begleiten, denn er drückt noch ein Jahr lang die Schulbank. „Für mich wäre das ohnehin nichts“, sagt der 17-Jährige, „ich weiß bereits, dass ich gerne Lehrer werden möchte“. Den Filmdreh möchte er weiterhin bloß als Hobby betreiben. „Aber wenn ein guter Kameramann gebraucht wird“, sagt er und grinst, „dann helfe ich gerne aus“.

Wolfbrothers Als selbst ernannte Wolfbrothers formierten sich Janek und Nico Wolf vor zwei Jahren. Angestachelt durch einen Schulwettbewerb drehten die beiden ihren ersten Kurzfilm. Die positive Resonanz sorgte für zusätzliche Motivation. Weitere Kurzfilme folgten, bei denen teils über 30 Personen beim Dreh mitwirkten. Je zur Hälfte produzieren die Wolfbrothers einerseits eigene Projekte, andererseits Kundenprojekte. Mit dem Umzug nach Berlin soll der Fokus nun verstärkt auf externe Aufträge gelegt werden. Dabei wird sich Janek Wolf, der 2019 sein Abitur machen wird, aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Weitere Informationen unter:

http://www.wolfbrothersfilm.com

