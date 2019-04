Überlingen vor 6 Stunden

"Kino ist ein soziales Erlebnis": Regisseur Douglas Wolfsperger spricht über die Bedeutung von Programmkinos und seinen Bezug zu Überlingen

Filmregisseur Douglas Wolfsperger ist in Konstanz aufgewachsen, lebt heute jedoch in Berlin. Mehrfach war er schon persönlich in Überlingen, um seine Filme vorzustellen. Einen Teil des aktuellen Films "Scala Adieu" musste er im Tivoli drehen.