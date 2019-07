Was ist ein Ökosystem wert? Diese Schlüsselfrage stellt einer der Protagonisten des Dokumentarfilms „Artifishal“, den die Kino-Kammer am Mittwoch, 10. Juli, 20 Uhr, zeigt. Darin geht es um die industrielle Fischzucht und welche Gefahren sie für die Wildbestände, vor allem den Wildlachs, darstellt. Der 80-minütige Film entstand im Auftrag von Patagonia, ein in Kalifornien ansässiger Hersteller von Outdoor-Bekleidung.

Zucht in Netzgehegen im Bodensee?

Im Anschluss an die Filmvorführung informiert Elke Dilger, Vorsitzende des Verbands Badischer Berufsfischer, über die aktuelle Lage am Bodensee. Denn auch hier wird, nach einem Vorstoß des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums, über die Fischzucht in Netzgehegen nachgedacht. Die große Mehrheit der Fischer rund um den Bodensee lehnt das vehement ab. Dazu zählt auch Dilger, die eine leidenschaftliche Verfechterin des Bodensee-Wildfisches ist. „Netzgehege braucht hier kein Mensch“, so Dilger.

Bodensee Streit um Aquakulturen am Bodensee: Grünen-Fischereiexperte mit neuem Vorstoß Das könnte Sie auch interessieren

Und anderswo auch nicht, so die Botschaft von „Artifishal“. Der Untertitel des Films lautet: „Wie Menschen mit guten Absichten den Wildfisch vernichten.“ Denn, so die Macher: „Viele Tiere werden viel mehr als Nahrung gesehen anstatt als Lebewesen in einem komplexen, Jahrmillionen alten Ökosystem. Vor allem Wildfische fallen der Überheblichkeit der Menschen zum Opfer, die meinen, die Natur planen zu können.“ Der Film wolle darüber aufklären, warum insbesondere der Wildlachs aufgrund der industriellen Fischproduktion vom Aussterben bedroht sei.

Bodenseekreis Dient die Sandfelchenzucht als Grundlage für Aquakulturen im Bodensee? Das könnte Sie auch interessieren

Der größte Lachsproduzent weltweit ist Norwegen. Dort wurden 2018 rund 1,1 Millionen Tonnen Lachs gezüchtet, was etwa der Hälfte der gesamten Lachsproduktion weltweit entspricht. An einem Fjord in der Nähe von Alta, so heißt es in einer Pressemitteilung zu „Artifishal“, hätten Aktivisten „sehr genau dokumentiert, wie eine offene Fischzuchtanalage unter anderem durch die Verbreitung von Krankheiten die Zerstörung der Unterwasserwelt verursacht hat“.

Die Angst vor dem Eintrag von Erregern ist auch eines der Argumente, die die Bodenseefischer und rund 30 andere Organisationen gegen Netzgehege im See anführen.

Wanderfischarten besonders bedroht

Die Wildfischbestände im Bodensee gehen sowieso schon seit Jahren zurück. Experten nennen dafür mehrere Ursachen, die Fischer insbesondere den Nährstoffmangel. Akut sind laut der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) vor allem die Wanderfischarten Seeforelle und Nase bedroht.

„Es geht nicht um uns paar Berufsfischer“, sagt Elke Dilger zu der gesamten Thematik. Die Fischerin beantwortet nach der Vorführung auch Zuschauerfragen. Ein Teil der Einnahmen des Filmabends wollen die Veranstalter dem Verband Badischer Berufsfischer spenden.