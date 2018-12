Die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung werden wieder teurer. Ab Januar steigen die Gebühren für Kinderkrippen und Kindergärten für das erste Kind um durchschnittlich sechs Prozent. Die neue Satzung sieht auch eine weitere Erhöhung um durchschnittlich zwei Prozent ab Januar 2020 vor. Die große Mehrheit des Gemeinderats befürwortete diese Erhöhung und folgte damit der Strategie der Verwaltung, regelmäßig "moderate Anpassungen" vorzunehmen, um größere Beitragssprünge zu vermeiden, wie es die zuständige Abteilungsleiterin Adelheid Hug formulierte.

Drei Ratsmitglieder stimmen dagegen

Adelheid Hug verwies zudem auf den Status der Haushaltskonsolidierung, in dem die Kommune vom Regierungspräsidium angehalten worden sei, "die Ertragskraft weiter zu verbessern". Ungeachtet dessen votierten dieses Mal mit Silvia Kruse-Baiker, Oswald Burger (beide SPD) und Roland Biniossek (Linke) drei Ratsmitglieder gegen die Erhöhung. Biniossek fordert eine kostenlose Kinderbetreuung, wie dies inzwischen in mehreren Bundesländern angeboten werde. Diese Position teilte auch Kruse-Baiker, die als Alternative zumindest eine Staffelung der Gebühren nach den Einkommensverhältnissen der Eltern ins Gespräch brachte.

Finanzierung durch Stadt, Land, Eltern und Träger

Die Gesamtkosten für die Kindertageseinrichtungen in Überlingen werden zum einen durch Haushaltsmittel der Stadt für die Aufwendungen der eigenen Einrichtungen und für Zuschüsse an die freien und kirchlichen Träger zu den Betriebs- und Investitionskosten finanziert. Weiteres Geld kommt von Zuweisungen des Landes Baden-Württemberg nach dem Finanzausgleichsgesetz, von den Benutzungs- und Essensentgelten der Eltern beziehungsweise des Kreisjugendamts sowie von den verbleibenden Eigenanteilen der kirchlichen und freien Träger.

Elternbeiträge machen 19,4 Prozent der Kosten aus

Bei den Elternbeiträgen orientiere sich die Kommune an den aktuellen Empfehlungen des Städtetags, der eine Beteiligung von 20 Prozent nahelege, betonte Adelheid Hug. Von der gleichen Quote gehen auch die kirchlichen Träger aus, die sich an der Gebührenkalkulation der Stadt orientieren. Nach der aktuellen Hochrechnung der Stadt deckten die Elternbeiträge im Jahr 2018 die Kosten zu rund 18,4 Prozent, im Jahr 2019 wären es ohne Erhöhung nur rund 18 Prozent. Mit der beschlossenen Steigerung erreiche die Kommune 2019 eine Kostendeckung von rund 19,4 Prozent. 2020 wären es rund 19,6 Prozent.

Oberbürgermeister Jan Zeitler bezeichnete die Erhöhung der Beiträge als gerecht. "Ich denke, das ist ein fairer Anteil", sagte er. Wer Kostenfreiheit bei der Kinderbetreuung fordere, müsse im Sinne einer gesamtstädtischen Verantwortung auch einen Vorschlag zur Gegenfinanzierung machen.

Vergünstigungen bei Ferienbetreuung

Leichte Vergünstigungen gibt es künftig bei der Ferienbetreuung für das zweite und weitere Kinder. Bisher lagen die Kosten bei 90 Prozent des Beitrags, künftig sind es noch 75 Prozent. Bei den Kindertagesstätten behält die Stadt auch weiterhin das badische Gebührenmodell bei, nach dem bei den Ermäßigungen für Geschwisterkinder lediglich die berücksichtigt werden, die gleichzeitig eine der Einrichtungen besuchen. Im sogenannten württembergischen Modell fallen auch minderjährige schulpflichtige Kinder für die Vergünstigungen ins Gewicht.

Ratsmitglieder befürworten Anhebung der Gebühren

Marga Lenski (LBU/Grüne) erklärte, sie gebe die Hoffnung nicht auf, dass "eines Tages die große Politik den kostenfreien Kindergarten beschließt". Unter den aktuellen Voraussetzungen stimme ihre Fraktion der Beitragserhöhung zu. Auf das Wort "moderat" hob Lothar Thum (ÜfA/FWV) ab, als er sich ebenfalls dafür aussprach. Auf die Stadt Stockach verwiese Thum als Gegenbeispiel: Hier habe die Kommune zu lange gewartet und müsse die Beiträge nun massiv erhöhen. Selbst wenn das Land eine Kostenfreiheit für Kindertagesstätten beschließen würde, zeigte sich Günter Hornstein (CDU) überzeugt: "Bezahlen werden wir das trotzdem. Dann werden wir eben weniger Schlüsselzuweisungen bekommen." Einkommensabhängige Beiträge seien nur sehr schwierig zu berechnen und vielleicht nicht einmal gerechter, meinte er. Zudem sei die Verwaltung ermächtigt, gegebenenfalls die Gebühren zu ermäßigen, führte er weiter aus.

Mehr Personal, höhere Beiträge

Von den Elternbeiräten hätten nur die Vertreter des Kinderhauses St. Angelus eine Stellungnahme abgegeben, erzählte Adelheid Hug. Hier sei unter anderem ein hoher Krankenstand beklagt worden, aber auch der daraus resultierende Erzieherwechsel in manchen Gruppen. Wenn der Personalschlüssel allerdings – wie gefordert – über die Mindestbesetzung hinaus erhöht werde, schlage sich dies wiederum in den Beiträgen nieder, hielt Hug dagegen und verwies auf schon umgesetzte Verbesserungen bei Springerkräften. Dass der Elternbeirat das undichte Dach im Kinderhaus St, Angelus beklagte, fand Oberbürgermeister Jan Zeitler "schade, da wir uns hier in juristischen Auseinandersetzungen befinden" und dies bei den Betroffenen bekannt sei. Zeitler versprach: "Kein Kind wird in den Gruppenräumen nass."