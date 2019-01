Seit dem Neujahrstag sind sie unterwegs, am Donnerstag waren sie zu Besuch in der SÜDKURIER-Redaktion: Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein. Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit“ ziehen die Überlinger Sternsinger durch die Stadt, um mit Gedichten und Gesang für Kinder in Südamerika zu sammeln. 41 Kinder bringen bis zum Dreikönigstag den Segen "Christus segne dieses Haus" und das Zeichen "20*C+M+B 19" in rund 100 Haushalte und Geschäfte, die sich im Vorfeld angemeldet hatten. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden habe die Überlinger Münstergemeinde kein Problem, Kinder für das Sternsingen zu begeistern, sagt Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau, die für die Betreuung der Sternsinger verantwortlich ist.

In drei Gesangs- und Textproben wurden die Mädchen und Jungen auf ihren Spendenlauf vorbereitet. "Die Kinder sind mit Freude dabei", sagt Jäger-Waldau. Das bestätigen auch Franziska und Johannes Berger, die in diesem Jahr als Könige Melchior und Balthasar unterwegs sind. "Es ist nicht schwer, den Text auswendig zu lernen. Als Sternchen haben wir den schon oft gehört", erzählt Johannes, der wie seine Schwester zum vierten Mal dabei ist.

Auch über das diesjährige Spendenziel wurden die Kinder im Vorfeld informiert. Das gesammelte Geld der bundesweiten Sternsingeraktion geht in diesem an das Projekt „Yancana Huasy“ in Peru. Im Canto Grande, dem größten Elendsviertel der Hauptstadt Lima, gründete die Pfarrei „Señor de la Esperanza“ („Herr der Hoffnung“) bereits 1981 einen Verein zur Förderung von Menschen mit Behinderung. Später errichtete der Verein das Zentrum „Yancana Huasy“. Der Name stammt aus der Quechua-Sprache und bedeutet „Haus der Arbeit“. Dort erhalten Mädchen und Jungen mit geistiger und körperlicher Behinderung unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien Unterstützung.

Mit einem Film wurde den Überlinger Sternsinger die Not der Kinder in Peru näher gebracht. "Die waren still – sehr still", beschreibt Melanie Jäger-Waldau die Reaktion ihrer Zöglinge auf die Bilder aus Peru. "Es macht Spaß, den armen Kindern zu helfen", sagt Franziska Berger.