von Theo Wieland

Nach etlichen Jahren fand die Erstkommunion wieder separat in Hödingen statt. Die Kommunionkinder Marlena Auer, Jan Ermler, Lisa Faulhaber, Pia Gutemann, Sarina Wagner und Nick Widenhorn, Pfarrer József Biró und die Ministranten wurden von der Musikkapelle Hödingen an der Grundschule abgeholt und in die Kirche begleitet.

Vater-unser-Gebet mit Pfarrer József Biró am Altar. | Bild: Theo Wieland

Dort begrüßten die Kinder ihre Eltern, Paten, Angehörigen und die zur Sonntagseucharistiefeier versammelte Gemeinde. Begeistert gestalteten die Kinder zusammen mit Susanne Scheutterle im Sprechspiel ihr Festthema „Du bist ein Ton in Gottes Melodie, ein schöner Ton in seiner Symphonie“ auf.