von SK

Der Auftakt der Überlingen Open war perfekt: Bestes Wetter und attraktive Spiele trotz hoher Temperaturen in der Sonne. Das selten so gut besetzte Tennisturnier, das auf den Plätzen des TC Überlingen und des TC Altbirnau stattfindet, ist bereits seit Sonntag in vollem Gange. Gestern begann das Hauptfeld mit 32 Spielern. Die top gesetzten Benjamin Hassan, Peter Torebko und Peter Heller, die alle zu den besten 400 Tennisspielern der Welt gehören, greifen erst heute in das Geschehen ein. Spannend wird das Abschneiden von Lokalmatador Rene Schulte aus Konstanz, der die Qualifikation überstand und heute gute Chancen hat, mit einem Sieg gegen den Qualifikanten Patrick Mayer, einen Weltranglistenpunkt zu erspielen – es wäre sein zweiter in seiner Karriere.

Balljunge Mats Bark ist sechs Jahre alt und mit Feuereifer dabei. Beim Kids Day am Freitag gehören die Tennisplätze ganz dem Nachwuchs. | Bild: Jäckle, Reiner

Aber auch der Tennis-Nachwuchs fiebert mit. Zum einen sind sie als Balljungen im Einsatz und zum anderen freuen sie sich schon jetzt auf den Kids Day am Freitag um 10 Uhr. Nach einer Tennis-Olympiade steht als Höhepunkt das Spielen mit zwei Tennis-Stars auf dem Programm. Es kann jeder zwischen sechs und 14 Jahren teilnehmen. Tennisschläger gibt es vor Ort. "Natürlich wird auch kein Teilnehmer mit leeren Händen nach Hause gehen", verspricht Turnierdirektor und Organisator Markus Dufner von MCD Sportmarketing aus Überlingen.

SÜDKURIER verlost fünf Mal zwei Wochenendkarten

Am Freitagabend gegen 19 Uhr steigt die große Turnierparty unter dem Motto "Oktoberfest". Musikalisch sorgen die Jungs vom Bodensee und DJ Armin für Stimmung und Tanzmusik. Außerdem wird es eine Dirndl- und Lederhosen-Modenschau geben. Natürlich wird der eine oder andere Spieler auch dabei sein. Zur Turnierparty sind alle Interessierten eingeladen, der Eintritt ist frei.

Der SÜDKURIER verlost fünf Mal zwei Wochenendkarten für die die Halbfinal- und Finalspiele der Überlingen Open am Samstag und Sonntag, 25. und 26. August. Unter der Telefonnummer 0 13 79/37 05 00 45 kann man bis heute Abend, 22. August, 23 Uhr, Namen und Adresse und das Lösungswort "Tennis" angeben. Der Anruf aus dem Festnetz kostet 50 Cent. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

