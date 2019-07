Diesmal im Gespräch mit SÜDKURIER-Redaktionsleiter: Walter Jaud, Eva Schlötter, Geert Heimes, Uwe Schröder und Franz Seehuber. Es geht um den Mantelhafen als solchen, um den Schutz für Fahrradfahrer, genervte Anwohner – und dann stoppte Ralf Mittelmeier noch zwei Motorradfahrer, die mit schweren Maschinen in die Fußgängerzone rollten.

Walter Jaud macht nachmittags um drei eigentlich sein Mittagsschläfchen. Er war von unserer Aktion „Rote Bank am Mantelhafen„, die derzeit täglich um 15 Uhr beginnt, aber so angetan, dass er den Mittagsschlaf sausen ließ. Und so setzte