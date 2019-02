von Tobias Lange

In der Anklageschrift stand gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung. Neun Zeugen sollten gehört werden. Am Ende der überraschend kurzen Verhandlung vor dem Amtsgericht Überlingen blieb von "gemeinschaftlich" und "gefährlich" nicht mehr viel übrig. So verpasste Richter Alexander von Kennel zwei jungen Männer im Alter von 28 und 18 Jahren wegen Körperverletzung lediglich einen finanziellen Denkzettel. Gegen eine Geldzahlung von 800 und 600 Euro an einen guten Zweck wurde das Verfahren gegen die beiden Männer aus Sipplingen eingestellt.

Verabredung zur Körperverletzung

Dabei hörte sich der Fall im ersten Moment sehr viel dramatischer an. Im Januar 2018 sollen sich die beiden Angeklagten, deren Neffe und weitere Personen abgesprochen haben, um den heute 16 Jahre alten Geschädigten nach einem Streit zwischen diesem und dem Neffen auf dem Landungsplatz in Überlingen zu verprügeln, schilderte die Staatsanwältin in der Anklageschrift. Während die anderen Personen eine Drohkulisse aufgebaut haben sollen, habe der 28-jährige Angeklagte das Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Sein 18 Jahre alter Bruder habe mit einem Schlagstock gegen das Bein des Geschädigten geschlagen.

Dass es zu einem Streit und Schlägen gekommen ist, räumten die Angeklagten – mit Ausnahme einiger Details – ein. Er sei bereits in Überlingen gewesen, als er einen Anruf von seinem Bruder – dem Mitangeklagten – erhalten habe, sagte der 28-Jährige. Dieser habe ihm gesagt, dass der Neffe Probleme habe und er zum Landungsplatz kommen solle. Dort habe er den Geschädigten am Kragen gepackt und ihm, nachdem sich dieser befreien wollte, "aus Reflex" mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. "Es war nicht geplant, dass ich ihn schlage", sagte der Angeklagte. "Es war dumm von mir." Nach dem Schlag sei er in sein Auto gestiegen und weggefahren. Im Laufe der Verhandlung entschuldigte er sich bei dem Geschädigten, beharrte aber darauf, dass er nicht mit der Faust zugeschlagen habe.

Sein jüngerer Bruder räumte derweil den Schlag gegen das Bein ein. Der Geschädigte habe mit dem Handy ein Bild vom Nummernschild des Bruders machen wollen. "Ich habe zugeschlagen, weil ich verhindern wollte, dass er ein Foto macht." Er habe aber keinen Schlagstock benutzt, sondern das Mundstück seiner Wasserpfeife.

Lücken in der Erinnerung

Der Geschädigte beharrte hingegen darauf, dass er mit einem Schlagstock geschlagen worden sei. Das blaugrüne Mundstück der Wasserpfeife, dass der jüngere Angeklagte verwendet haben will, habe die falsche Farbe. "Das war ziemlich sicher ein Schlagstock", sagte der Geschädigte. Erstmals in der Verhandlung berichtete er von der Vorgeschichte des Zwischenfalls. Besagter Neffe habe zwei Freundinnen belästigt und er habe ihn zur Rede stellen wollen. Kurz danach sei der Neffe mit dem Handy in der Hand auf ihn zugekommen. Am Telefon habe ihn der jüngere Angeklagte aufgefordert, zum Landungsplatz zu kommen.

Bei dieser Vorgeschichte wies der 16-Jährige allerdings Erinnerungslücken auf. So konnte er nicht sagen, wie der Neffe der Angeklagten seine beiden Bekannten "angegangen" haben soll. Auch wisse er nicht mehr, ob er bei dem Telefonat Beleidigungen ausgesprochen hat. Er wisse aber sicher, dass er vom Angeklagten beleidigt worden sei.

Richter zweifelt an Schwere der Tat

"Eine gewisse Sanktion muss sein, aber eine gefährliche Körperverletzung sehe ich hier nicht", meinte Richter Alexander von Kennel nach der Aussage des Geschädigten. Auch an der Gemeinschaftlichkeit äußerte er Zweifel, da zwischen dem Schlag ins Gesicht und dem Schlag gegen das Bein einige Zeit vergangen sei. Laut ärztlichem Attest habe es auch keine schwerwiegenden Verletzungen – nicht einmal einen Bluterguss – gegeben. Selbst der Geschädigte räumte ein, dass er nach den Schlägen zwar Schmerzen gehabt habe, diese am nächsten Morgen aber wieder weg gewesen seien.

Mit Zustimmung von Staatsanwältin und Verteidiger stellte der Richter das Verfahren gegen den 28-Jährigen gegen eine Zahlung von 800 Euro und das gegen den 18-Jährigen gegen Zahlung von 600 Euro und ein Entschuldigungsschreiben ein. Auf die Auflage eines Antiaggressionstrainings verzichtete Richter von Kennel mit Zustimmung der Jugendhilfe. Soweit sei es bei dem 18-Jährigen nicht, meinte dessen Vertreter.