Die Stadtverwaltung hat entschieden, die für Samstag, 14. März, geplante Sportlerehrung zu verschieben. Die Veranstaltung wäre nicht in der geplanten Form durchführbar gewesen, wenn man die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts einhält. Bei der Risikobewertung in der Corona-Krise müsse auch die Dauer der Veranstaltung berücksichtigt werden, diese liege bei etwa 3,5 Stunden.

Nachdem einige Eltern ihre Kinder bereits abgemeldet und Sponsoren ihre Teilnahme abgesagt haben, entschied sich die Stadtverwaltung Überlingen nun zu einer Verschiebung der Sportlergala.

OB Zeitler: „Sportler verdienen würdigen Rahmen“

Oberbürgermeister Zeitler wird im Pressetext der Stadt zitiert: „Die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler haben eine tolle Leistung erbracht, für die sie in dem würdigen Rahmen geehrt werden sollen, den sie verdient haben. Ein leerer Saal und eine verkürzte Veranstaltung würden dem nicht gerecht werden.“

Noch am Montag, 9. März, entschieden Stadt und Organisator Michael Gut, die Sportlerehrung in diesem Jahr als geschlossene Veranstaltung nur für geladene Gäste durchzuführen. Hier hätten Einlasskontrollen durchgeführt und die Namen der Besucher notiert werden können. Nun ging man also einen Schritt weiter und sagte ganz ab. Ein möglicher Nachholtermin wurde nicht bekannt gegeben.