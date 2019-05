Noch schlägt das Wetter ständig Kapriolen auf seinem Kurs vom Winter zum Sommer. Das sonnige Osterwetter lockte dennoch viele Boote auf den See, dann folgte schon wieder ein Kälteeinbruch. Die Hafenmeister des städtischen Sportboothafens Ost hatten jedoch alle Hände voll zu tun, die Schiffe der Freizeitkapitäne ins Wasser zu bringen und die Plätze auf dem Gelände neu zu organisieren.

Es wird geschrubbt, gestrichen und poliert

Denn zum einen verwandelt sich das Bootswinterlager hinter der Bahnlinie am 1. Mai in einen bewirtschafteten öffentlichen Parkplatz, zum anderen rücken die Eigner mit Booten für die Trockenliegeplätze an. Es wird geschrubbt, gestrichen und poliert.

Wind gab es in den vergangenen Wochen schon mal, das Wasser im See ist allerdings noch knapp. | Bild: Hanspeter Walter

Auf der anderen Seite geizt der See noch mit Wasser. An den Ostertagen lag der Konstanzer Pegel teilweise unter 3,10 Meter, am 1. Mai immerhin bei 3,26 Meter – das waren allerdings 40 Zentimeter weniger als zur gleichen Zeit im Vorjahr.

Probleme für Schiffe mit größerem Tiefgang

Nicht nur die weitere Schneeschmelze täte dem See gut, auch über den vorhergesagten Regen würde er sich ebenso glücklich schätzen wie alle Landwirte. Ein Hochwasser, wie es im Juni 2016 auftrat, scheint in weiter Ferne zu sein. Schon im vergangenen Jahr hatten im Spätsommer selbst im Osthafen die Schiffe mit größerem Tiefgang Probleme bekommen.

Unterdessen haben sich die gefragten Liegeplätze längst gefüllt. Die Warteliste bei der Hafenverwaltung ist lang, die Vergabe nicht nur in Überlingen oft ein sehr heikles Thema.

Zu oft sei hier getrickst worden

Zu oft sei hier getrickst worden, erklärte Hans-Joachim Dieringer bei einer Sitzung des Verwaltungsausschusses vor wenigen Monaten. Der Segel- und Motorbootclub (SMCÜ) und die Seglergemeinschaft (SGÜ), die zusammen ein Kontingent von 120 Liegeplätzen vergeben können, wünschten sich einige zusätzliche Sonderpunkte für Mitglieder, die außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement bringen.

Frisch poliert und wartend auf den Seegang. | Bild: Hanspeter Walter

Derzeit müssen sie sich bei ihren Vorschlägen streng an die seit 2010 geltenden einheitlichen Regeln und Vergabekriterien der Stadt halten, die unter anderem Wohnort, Berufstätigkeit und die Länge der Wartezeit auf dem Punktekonto berücksichtigen. Diese Wartezeiten seien für Vereinsmitglieder aufgrund der Kontingentierung schon jetzt merklich kürzer als für die anderen städtischen Liegeplätze. „Damit sind wir bisher sehr gut gefahren“, sagt Dieringer und fügt hinzu: „Es hat seitdem nie Probleme gegeben.“ Dies sei in vielen anderen Seegemeinden heute noch ganz anders.

In der Hafenkommission, in der Vertreter von Verwaltung, Vereinen, freien Schiffseignern und Gemeinderat sitzen, hatte sich im Herbst zwar eine Mehrheit für die Vergabe von Sonderpunkten für ehrenamtliches Vereinsengagement ergeben. Doch bei dieser Sitzung seien auch sehr viele anwesend gewesen, die nicht der Kommission angehörten, erklärte Dieringer vor dem Verwaltungsausschuss: „Ich weiß nicht, wer da alles mit abgestimmt hat.“

Verwaltung befürchtet neue Unruhen in den Vereinen

Auf jeden Fall sei die Verwaltung „hier nach wie vor sehr skeptisch“. Zumal sich viele Vereinsmitglieder wohl auch anderweitig ehrenamtlich engagierten, „zum Beispiel in der Flüchtlingsunterbringung, bei der Feuerwehr oder im Rettungsdienst“. Daher befürchte die Verwaltung neue Unruhe in den Vereinen, wenn man hier jetzt wieder Unterschiede mache.

Unterstützung fand er unter anderem bei Stadtrat Günter Hornstein (CDU). Vor Einführung der Regelung im Jahr 2010 habe es häufig Konflikte gegeben, erinnert sich Hornstein. Danach habe es seines Wissens „nie mehr Diskussionen gegeben“. Die Situation habe sich nicht zuletzt dadurch beruhigt, dass die Kriterien „transparent und für jeden nachvollziehbar seien“.

Bewährt hat sich das Vergabesystem auch für Robert Dreher (FWV/ÜfA). „Doch es muss ja nicht ganz starr sein“, sagte Dreher jedoch. Wenn man sehe, wie mühsame es oft sei, Ehrenamtliche für die Jugendarbeit zu finden, halte er den Wunsch der Vereine für „nachvollziehbar“. Wenn es Verstöße gebe, argumentierte er, könnte man den Platz ja wieder entziehen.

Insbesondere bei Bootsgemeinschaften könne es dennoch leicht zu Problemen kommen, hielt Oberbürgermeister Jan Zeitler damals entgegen. „Ich denke, wir haben ein ganz hervorragendes System, das klar und transparent ist“, erklärte Zeitler. „Meiner Meinung nach sollten wir es dabei belassen.“ Diese Position teilte auch die große Mehrheit des Ausschusses und votierte bei einer Gegenstimme von Robert Dreher dafür, die bestehende Vergaberegelung für die Liegeplätze beizubehalten.