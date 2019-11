Das Konstanzer Theater spielt ein Stück, das sich mit der Rüstungsindustrie am Bodensee beschäftigt. Das Traditionshäs der Überlinger Hänsele sollte eine Rolle spielen, doch Hänselevater Harry Kirchmaier lehnt ab. Er argumentiert nicht mit der Fastnachtstradition, die einen Auftritt in Konstanz verbieten würde. Vielmehr vertritt er seinen Standpunkt als Mitarbeiter beim Rüstungskonzern Diehl.

Am Theater Konstanz laufen derzeit die Proben für das Stück „Am Wasser“, das sich mit der Rüstungsindustrie am Bodensee auseinandersetzt. Die Autorin des Stücks, Annalena Küspert, lebte früher in Überlingen. Sie dachte beim Schreiben