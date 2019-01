Die Stadtverwaltung empfiehlt dem Gemeinderat, den Antrag der SPD abzulehnen, mit dem sich die Sozialdemokraten für eine kostenlose Nutzung des Stadtbusses während der Bauarbeiten am geschlossenen Parkhaus Post stark machen.

Einzelhändler klagen über Ausbleiben auswärtiger Kunden

Schon in den ersten Tagen der Parkhaussperrung klagten Einzelhändler in der Innenstadt über das Ausbleiben vor allem auswärtiger Kunden, die sich als Ortsunkundige bei der Suche nach Alternativen schwer täten. Die SPD wollte damit Engpässe in den Parkhäusern kompensieren. Im Hinterkopf mochten die Antragsteller wohl auch den Gedanken gehabt haben, dass sich manche Bürger auf diesem Weg möglicherweise dauerhaft mit dem öffentlichen Verkehr anfreunden und ihn auch später noch nutzen könnten, zur Entlastung der Innenstadt.

Überlingen Günstig Parken als Ortsfremder in Überlingen: Ein SÜDKURIER-Volontär macht den Selbstversuch für kein einfaches Unterfangen Das könnte Sie auch interessieren

Als Grund für die Ablehnung nannte die Verwaltung die erforderliche Zustimmung des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbunds (Bodo), dem die Firma Morath als Dienstleister und auch die Stadtwerke Überlingen (SWÜ) als neuer Betreiber angehören. Dies gelte insbesondere bei „erlösmindernden Maßnahmen“, von denen insgesamt 26 Verkehrsunternehmen betroffen seien. Daher müssten die Kosten durch einen Dritten – hier die Stadt Überlingen – voll ausgeglichen werden. Stadt und SWÜ seien hier nicht „frei in den tariflichen Entscheidungen“. Die fällige Ausgleichszahlung für drei Monate kostenlosen Stadtbus beziffern die Stadtwerke auf rund 135 000 Euro.

Aus Sicht der Stadt gibt es genügend Parkplätze

Auf der anderen Seite seien in den anderen Parkhäuser in der Regel ausreichend Kapazitäten frei, argumentiert die Stadt weiter und verweist auf einige Belegungszahlen der SWÜ, auf die der Gemeinderat als Argumentationsgrundlage gegenüber den Bürgern bislang vergeblich gewartet hatte. Diese waren im Oktober lediglich dem Aufsichtsrat der SWÜ vorgelegt worden. Nur einige pauschale Zahlen führt die Verwaltung nun als Beleg dafür an, dass Alternativen für die vorübergehend weggefallen Post-Parkhaus-Plätze durchaus vorhanden seien.

Überlingen SPD stellt wegen der Sanierung des Parkhauses Post Antrag auf kostenloses Busfahren Das könnte Sie auch interessieren

Im Parkhaus Stadtmitte sei der Anteil der Dauerparker mit 250 von 373 Stellplätzen „betriebswirtschaftlich zu hoch“. Dennoch stoße das Parkhaus lediglich „punktuell“ für wenige Stunden an Kapazitätsgrenzen, heißt es, insbesondere an Samstagvormittagen. Geringer und „gerade noch vertretbar“ sei die Quote von 100 Dauerparkern auf 299 Stellplätze im Parkhaus „West“.

Auch in Spitzenzeiten gebe es genug freie Plätze

Eine Vollbelegung mit wenigen Minuten Wartezeit für die Autofahrer ist nach dieser Darstellung nur vereinzelt bei „Großereignissen“ festzustellen. Dort seien in der ersten Woche der Vollsperrung des Parkhauses „Post“ selbst in der Spitzenstunde noch mehr als 100 Parkplätze frei gewesen, sonst sogar mindestens 150. Im Parkhaus „Stadtmitte“ zählte die Verwaltung 97 beziehungsweise mehr als 115 freie Plätze.

Überlingen Das Parkhaus "Post" ist ab Montag gesperrt – Wir zeigen Alternativen Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus müsste diese Freiwilligkeitsleistung im Zuge der Haushaltskonsolidierung mit einem Vorschlag zur Gegenfinanzierung kompensiert werden, betont Kämmerer Stefan Krause in der Vorlage zur Sitzung am 30. Januar. Zu beachten sei auch der Wirtschaftsplan der SWÜ für 2019, der erst am 17. Dezember beschlossen worden sei.