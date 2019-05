Die Kaspar-Hauser-Schule blickt in diesem Schuljahr auf ihr 30-jähriges Bestehen. Diesen Geburtstag hat die Schule, in der auf Grundlage der Pädagogik von Rudolf Steiner gelehrt wird, mit einem Frühlingsfest gefeiert. Beim Tag der offenen Tür gaben Mitglieder des Lehrerkollegiums sowie Schüler einen Einblick in das schulische Leben. Schulleiterin Yvonne Möhrle zeigte sich erfreut über die zahlreichen Gäste. Der große Besucherandrang zeige „die große Verbundenheit mit der Schule und deren Wertschätzung“.

Acht bis zwölf Schüler pro Klasse

Bei der Schule handelt es sich um ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum. Die Schüler der Klassen eins bis neun werden in kleinen Klassen mit jeweils etwa acht bis zwölf Schülern unterrichtet. In einem zehnten Schuljahr können sich die Schüler in der sogenannten VAB-Klasse (Vorbereitung auf den Beruf) bei zahlreichen Praktika orientieren, welche berufliche Richtung sie einschlagen möchten.

Schule als Lern- und Lebensraum

Yvonne Möhrle betonte bei ihrer Festansprache: „30 Jahre Kaspar-Hauser-Schule war eine gute Entscheidung. Das Konzept ist aufgegangen. Die Schule ist gut aufgestellt und bereit, sich weiterzuentwickeln.“ Man lebe seit 30 Jahren gemeinsames Lernen, und individuelle Förderung. Alle Mitglieder der Schulfamilie setzten sich dafür ein, Schule als Lern- und Lebensraum zu begreifen und zu gestalten. Die Schule sei für alle Kinder da, man nehme jedes Kind so an, wie es sei.

Herausforderungen der Zukunft

„Wir sind eine Schule mit Courage. Diese Haltung wollen wir auch für die Zukunft kultivieren. Wir stehen vor der Herausforderung, eine moderne und zeitgemäße Pädagogik zu verwirklichen“, so die Schulleiterin weiter. Diese solle den Schülern helfen, sich zu Persönlichkeiten zu entwickeln, „die sich verantwortungsbewusst und kreativ den Aufgaben der Gesellschaft stellen“.

Während des Festes zeigten die Kinder unter anderem an Spielestationen ihre Geschicklichkeit. Im Ausstellungsraum waren sowohl Schulhefte als auch Werke aus dem künstlerisch-praktischen Bereich zu sehen.