Die Landesvorsitzende des Realschullehrer-Verbandes Baden-Württemberg, Karin Broszat, hat sich dafür ausgesprochen, die Schulen im Land vorübergehend zu schließen, um der Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken. „Im Moment wäre das eine vernünftige Lösung“, sagte sie gegenüber dem SÜDKURIER. Andere Länder wie Dänemark und Polen machten es Deutschland vor. An Schulen kämen sehr viele Menschen zusammen, die im näheren Umfeld mit älteren oder immunschwachen Menschen in Kontakt stünden. An Schulen begegneten sich sehr viele Menschen auf sehr engem Raum. Sie sehne eine Regelung für alle Schule herbei. Broszat wies darauf hin, dass es nicht nur um die anstehenden Abiturprüfungen gehe: „Auch die Prüfungen der Mittlerern Reife stehen im April an.“ Die Schüler könnten unter Umständen auch zu Hause beschäftigt werden. Es gebe Internetprogramme, über die Aufgaben vergeben werden könnten. Die Hauptfächer ließen sich damit wohl abdecken, sagte Broszat, ohne Näheres jetzt schon sagen zu können.“Wir arbeiten daran!“