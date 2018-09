von Sabine Busse

Ole von Uexkülls Terminkalender ist übervoll in diesen Tagen. Die Jury der Right Livelihood Foundation, die jedes Jahr den sogenannten Alternativen Nobelpreis verleiht, tagt an diesem Wochenende in der Buchinger-Wilhelmi-Klinik in Überlingen. Ole von Uexküll ist Direktor der Stiftung, die einst sein Onkel ins Leben gerufen hat, und leitet die Jurysitzungen. Beim Mittagessen hat er kurz Zeit für ein Gespräch. Das Gemüse auf seinem Teller sieht lecker aus. "Zum Glück müssen wir nicht fasten", sagt er schmunzelnd und fügt hinzu: "Es eine tolle Unterstützung, dass wir hier tagen können."

In diesem Jahr ist die Buchinger-Klinik nach 2012 und 2016 bereits zum dritten Mal Gastgeber der Jury. Die Stiftung finanziert sich aus Spenden und ist dankbar für diese großzügige Geste. Die Klinik lädt auch immer wieder Preisträger zu einem Erholungsaufenthalt ein, die unter strapaziösen Umständen leben und arbeiten und die Auszeit am Bodensee gut gebrauchen können.

Aufgabe der zehnköpfigen, internationalen Jury ist es, aus rund 80 Vorschlägen die vier preiswürdigsten herauszufinden. Bis März konnten Vorschläge eingereicht werden. Das kann jeder machen, der Vorschlag muss allerdings detailliert begründet sein. Dann sichtet das Team der Stiftung die Liste, trifft eine erste Vorauswahl und stattet manchen Projekten einen Besuch ab.

"Das hier muss jedes Jurymitglied durchgearbeitet haben", sagt Ole von Uexküll und hält das Buch mit den ausführlichen Dokumentationen hoch. Aus Sicherheitsgründen nutzen sie die klassische Schriftform und nicht das Internet. In sechs Schritten arbeitet sich das Team dann an zwei Tagen durch die Projekte. "Von 80 auf 30 zu kommen geht in der Regel schnell, aber dann wird es detaillierter und wir loten aus: Wo können wir mit dem Preis einen Unterschied machen und wer profitiert am meisten davon", erläutert Uexküll.

Mit dem Alternativen Nobelpreis werden Menschen und ihre Projekte ausgezeichnet, die grundlegende Probleme mit kreativen Lösungen und einem großen persönlichen Einsatz angehen. "Wir suchen die Schnittstellen, wo Leute an Systemfragen arbeiten und praktische Lösungen umsetzen. Das fordert Beharrlichkeit und oft einen langen Kampf gegen Widerstände", sagt Ole von Uexküll. Das sind zum Beispiel Anwälte, die Autoritäten trotzen und sich für die Rechte der Ärmsten einsetzen, Journalisten, die in totalitären Staaten Korruption anprangern oder Menschen, die für Chancengleichheit von Behinderten in Entwicklungsländern kämpfen. Oft ist nicht das Preisgeld das Entscheidende, sondern die Sichtbarkeit die die Auszeichnung den Projekten verleiht. Für viele liefert der Fokus der Öffentlichkeit einen gewissen Schutz. "Diese Beispiele zeigen auch, was andere Menschen möglich machen und regen an, sich selber zu engagieren."

Bei dem Arbeitspensum wird die Gruppe nur wenig Zeit für die schöne Umgebung des Tagungsortes und Ausflüge nach Überlingen haben. Der Direktor der Stiftung fügt bei dem Thema hinzu, dass einige Jurymitglieder mit der Bodenseeregion zudem vor allem die Standorte der Rüstungsindustrie assoziieren und die von ihnen kritisierten deutschen Waffenexporte.

Alle bisheringen Preisträger des Alternativen Nobelpreises

Robert Bilott, 2017, USA

Colin Gonsalves, 2017, Indien

Khadija Ismayilova, 2017, Azerbaijan

Yetnebersh Nigussie, 2017, Äthiopien

Syria Civil Defence, 2016, Syrien

Mozn Hassan / NAZRA, 2016, Egypt

Svetlana Gannushkina, 2016, Russland

Cumhuriyet, 2016, Turkei

Tony de Brum & the People of the Marshall Islands, 2015, Marshall Islands

Sheila Watt-Cloutier, 2015, Kanada

Kasha Jacqueline Nabagesera, 2015, Uganda

Gino Strada / EMERGENCY, 2015, Italien

Edward Snowden, 2014, USA

Alan Rusbridger, 2014, Großbritannien

Asma Jahangir, 2014, Pakistan

Basil Fernando / AHRC, 2014, Hong Kong SAR, China

Bill McKibben / 350.org, 2014, USA

Paul Walker, 2013, USA

Raji Sourani, 2013, Palästina

Denis Muk, 2013, Congo

Hans Herren / Biovision Foundation, 2013, Schweiz

Gene Sharp, 2012, USA

Campaign Against Arms Trade ,CAAT, 2012, Großbritannien

Hayrettin Karaca, 2012, Turkei

Sima Samar, 2012, Afghanistan

Huang Ming, 2011, China

Jacqueline Moudeina, 2011, Tchad

GRAIN, 2011, International

Ina May Gaskin, 2011, USA

Nnimmo Bassey, 2010, Nigeria

Erwin Kräutler, 2010, Brasilien

Shrikrishna Upadhyay / SAPPROS, 2010, Nepal

Physicians for Human Rights – Israel, 2010, Israel

David SuzGroßbritannieni, 2009, Kanada

René Ngongo, 2009, Congo

Alyn Ware, 2009, New Zealand – Aotearoa

Catherine Hamlin, 2009, Äthiopien

Krishnammal and Sankaralingam Jagannathan / LAFTI, 2008, Indien

Amy Goodman, 2008, USA

Asha Hagi Elmi, 2008, Somalia

Monika Hauser, 2008, Deutschland

Percy and Louise Schmeiser, 2007, Kanada

Grameen Shakti, 2007, Bangladesh

Christopher Weeramantry, 2007, Sri Lanka

Dekha Abdi, 2007, Kenia

Chico Whitaker Ferreira, 2006, Brasilien

Daniel Ellsberg, 2006, USA

Ruth Manorama, 2006, Indien

Festival Internacional de Poesía de Medellín, 2006, Kolumbien

Francisco Toledo, 2005, Mexicko

Maude Barlow, 2005, Kanada

Tony Clarke, 2005, Kanada

Irene Fernandez, 2005, Malaysia

Roy Sesana / First People of the Kalahari, 2005, Botswana

Swami Agnivesh, 2004, Indien

Asghar Ali Engineer, 2004, Indien

Memorial, 2004, Russland

Bianca Jagger, 2004, Nicaragua

Raúl Montenegro, 2004, Argentinien

Walden Bello, 2003, Philippinen

Nicanor Perlas, 2003, Philippinen

Citizens’ Coalition for Economic Justice ,CCEJ, 2003, Südkorea

Ibrahim Abouleish / SEKEM, 2003, Ägypten

David Lange, 2003, New Zealand – Aotearoa

Martin Green, 2002, Australien

Centre Jeunes Kamenge ,CJK, 2002, Burundi

Kvinna till Kvinna, 2002, Schweden

Martín Almada, 2002, Paraguay

José Antonio Abreu, 2001, Venezuela

Uri and Rachel Avnery / Gush Shalom, 2001, Israel

Leonardo Boff, 2001, Brasilien

Trident Ploughshares, 2001, Großbritannien

Tewolde Berhan, 2000, Äthiopien

Munir, 2000, Indonesien

Birsel Lemke, 2000, Turkei

Wes Jackson / The Land Institute, 2000, USA

Hermann Scheer, 1999, Deutschland

Juan Garcés, 1999, Spanien

Consolidation of the Amazon Region ,COAMA, 1999, Kolumbien

Grupo de Agricultura Orgánica ,GAO, 1999, Cuba

Juan Pablo Orrego / Grupo de Acción por el Biobío ,GABB, 1998, Chile

Katarina Kruhonja, 1998, Kroatien

Vesna Terselic, 1998, Kroatien

International Baby Food Action Network ,IBFAN, 1998, International

Samuel Epstein, 1998, USA

Michael Succow, 1997, Deutschland

Mycle Schneider, 1997, Frankreich

Jinzaburo Takagi, 1997, Japan

Joseph Ki-Zerbo, 1997, Burkina Faso

Cindy Duehring, 1997, USA

Herman Daly, 1996, USA

The Committee of Soldiers’ Mothers of Russland ,CSMR, 1996, Russland

Kerala Sastra Sahitya Parishad ,KSSP, 1996, Indien

George Vithoulkas, 1996, Griechenland

András Biró / Hungarian Foundation for Self-Reliance, 1995, Ungarn

Serb Civic Council, 1995, Bosnien-Herzegovina

Carmel Budiardjo, 1995, Großbritannien

Sulak Sivaraksa, 1995, Thailand

Astrid Lindgren, 1994, Schweden

Servol ,Service Volunteered for All, 1994, Trinidad

Hanumappa R. Sudarshan / VGKK, 1994, Indien

Ken Saro-Wiwa / Movement for the Survival of the Ogoni People, 1994, Nigeria

Mary and Carrie Dann of the Western Shoshone Nation, 1993, USA

Vandana Shiva, 1993, Indien

Arna Mer-Khamis, 1993, Israel

Organisation of Rural Associations for Progress ,ORAP, 1993, Zimbabwe

Kylätoiminta / Finnish Village Action, 1992, Finnland

Zafrullah Chowdhury / Gonoshasthaya Kendra, 1992, Bangladesh

Helen Mack Chang, 1992, Guatemala

John Gofman, 1992, USA

Alla Yaroshinskaya, 1992, Russland

Edward Goldsmith, 1991, Großbritannien

Medha Patkar and Baba Amte / Narmada Bachao Andolan, 1991, Indien

Marie-Thérèse and Bengt Danielsson, 1991, Polynesien

Senator Jeton Anjain / The Rongelap People, 1991, Marshall Islands

Comissão Pastoral da Terra ,CPT, 1991, Brasilien

Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra ,MST, 1991, Brasilien

Alice Tepper Marlin, 1990, USA

Bernard Lédéa Ouédraogo, 1990, Burkina Faso

Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare ,ATCC, 1990, Colombia

Felicia Langer, 1990, Israel

Legesse Wolde-Yohannes, 1989, Äthiopien

Survival, 1989, International

Seikatsu Club Consumers’ Cooperative, 1989, Japan

Melaku Worede, 1989, Äthiopien

Aklilu Lemma, 1989, Äthiopien

Inge Genefke / Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, 1988, Dänemark

José Lutzenberger, 1988, Brasilien

John F. Charlewood Turner, 1988, Großbritannien

Sahabat Alam Malaysia – Sarawak ,SAM, 1988, Malaysia

Hans-Peter Dürr, 1987, Deutschland

Johan Galtung, 1987, Norwegen

The Chipko Movement, 1987, Indien

Frankreichs Moore-Lappé / Institute for Food and Development Policy, 1987, USA

Mordechai Vanunu, 1987, Israel

Robert Jungk, 1986, Österreich

Rosalie Bertell, 1986, Kanada

Alice Stewart, 1986, Großbritannien

Helena Norberg-Hodge / Ladakh Ecological Development Group, 1986, Indien

Evaristo Nugkuag Ikanan, 1986, Peru

Pat Mooney, 1985, Kanada

Lokayan, 1985, Indien

Janos Vargha / Duna Kör, 1985, Ungarn

Theo van Boven, 1985, Niederlande

Cary Fowler, 1985, Norwegen

Imane Khalifeh, 1984, Libanon

Ela Bhatt / Self-Employed Women’s Association, 1984, Indien

Winefreda Geonzon / FREE LAVA, 1984, Philippinen

Wangari Maathai, 1984, Kenia

Leopold Kohr, 1983, Österreich

High Chief Ibedul Gibbons and the people of Belau, 1983, Palau

Manfred Max-Neef / CEPAUR, 1983, Chile

Amory and Hunter Lovins, 1983, USA

Petra Kelly, 1982, Deutschland

Erik Dammann / The Future in Our Hands, 1982, Norwegen

Anwar Fazal, 1982, Malaysia

Participatory Institute for Development Alternatives ,PIDA, 1982, Sri Lanka

George Trevelyan, 1982, Großbritannien

Mike Cooley, 1981, Großbritannien

Bill Mollison, 1981, Australien

Patrick van Rensburg, 1981, Südafrika

Hassan Fathy, 1980, Ägypten

Stephen Gaskin / Plenty International, 1980, USA