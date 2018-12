Einen junger Mann hat in der Nähe einer Salemer Flüchtlingsunterkunft den sogenannten Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" gerufen. Dafür musste er sich nun vor dem Überlinger Amtsgericht verantworten.

Der Angeklagte schilderte bei der Hauptverhandlung, dass er vor der Straftat in einen Kampf verwickelt wurde, bei dem er Zivilcourage zeigen wollte. Dabei sei auf ihn eingeschlagen worden, er sei danach frustriert gewesen. Er wusste sich nicht zu helfen und handelte aus der Emotion heraus, so seine Aussage. Richter Alexander von Kennel: "Solche Äußerungen gehen überhaupt nicht. Das sind Zeichen eines menschenverachtenden Systems."

Angeklagter will von Flüchtlingsheim nichts gewusst haben

Der Richter hob hervor, dass er ihm nicht nachweisen könne, dass der Angeklagte von der Asylunterkunft in der Nähe wusste. Der Mann, der Anfang zwanzig ist, zeigte sich einsichtig: "Ich stehe dafür gerade." Das Amtsgericht Überlingen erklärte sich dazu bereit, den Konflikt außergerichtlich beilegen zu lassen. Der Angeklagte wurde vom Richter dazu verpflichtet, 500 Euro bis Ende des Jahres als Täter-Opfer-Ausgleich zu zahlen.

Beamte greifen bei Hitlergruß ein

Der SÜDKURIER fragt bei der Polizei nach: Wird ein solcher Vorfall – wie in Salem geschehen – von Menschen häufig angezeigt? Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz antwortet, dass von der Öffentlichkeit hauptsächlich die Wahrnehmung von verbotenen Symbolen in Form des Hakenkreuzes und anderer Zeichen zur Anzeige gebracht werde. Dabei sind die Täter überwiegend nicht bekannt, so die Pressestelle. Weiter heißt es, dass Beamten, die während ihres Dienstes einen Hitlergruß oder den Ausruf "Heil Hitler" wahrnehmen, bei der Straftat auf jeden Fall tätig werden.

Polizeipräsidium Konstanz bemerkt keine Zunahme

Doch: Eine Zunahme von Propagandadelikten sei in den vergangenen beiden Jahren nicht zu beobachten. Die folgende Statistik bezieht sich auf den gesamten Bereich des Polizeipäsidiums Konstanz (Landkreise Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg und Sigmaringen): Im Jahr 2014 wurden 39 Fälle wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen angezeigt. In den nachfolgenden Jahren waren es 62 und 63 Fälle. Rückläufig waren die Anzeigen im Jahr 2017 mit 43 Fällen, die Tendenz im Jahre 2018 ist gleichbleibend, so die Pressestelle.