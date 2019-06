von Lothar Fritz

Das Preisträgerkonzert des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs findet am Sonntag, 23. Juni, um 20 Uhr im Kursaal am See statt. Bei einem Pressegespräch im Rathaus informierten die Organisatoren über den Ablauf der Veranstaltung.

Zum zehnten Geburtstag des Musikwettbewerbs, der alle zwei Jahre von der Stadt Überlingen und dem Rotary-Club organisiert wird, steht in diesem Jahr das Fach Klavier auf dem Programm. Die jungen Pianisten aus Südkorea, Japan, der Türkei, Russland, der Ukraine und Deutschland spielen am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Museumssaal vor einer hochkarätigen Fachjury um die ersten drei Plätze.

Wertungsspiele im Museumssaal

Der Jury gehören die Professoren Gilead Mishory, Musikhochschule Freiburg, Björn Lehmann, Universität der Künste Berlin, und Dirk Mommertz, Professor an der Musikhochschule München, an. Alle Wertungsspiele sind öffentlich und können bei freiem Eintritt im Museumssaal besucht werden.

Mehrere Preise werden vergeben

Die Sieger des Wettbewerbs sind am Sonntag als Solisten des großen Orchesterkonzerts zu Gast im Überlinger Kursaal. Die Gewinner erhalten im Rahmen des Konzerts ihre Preise. Oberbürgermeister Jan Zeitler übergibt den ersten Preis, die weiteren Preise werden durch den Präsidenten des Rotary-Clubs Überlingen, Peter Vögele, und durch den Stiftungsratsvorsitzenden der Rotary-Kulturstiftung, Andreas Huther, überreicht. Das Publikum wählt den Publikumspreisträger.

Freuen sich auf den Bodensee-Musikwettbewerb (von links): Christoph Müller, Karl-Ernst Wütschner, Peter Vögele, Georg Mais, Markus Ott, Jan Zeitler und Michael Brunner. | Bild: Jäckle, Reiner

Für Georg Mais, künstlerischer Leiter und Vorsitzender des Südwestdeutschen Mozartgesellschaft, ist der Wettbewerb für junge Künstler eine großartige Gelegenheit, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. „Üben ist daheim und im Musikunterricht bei einem Lehrer, aber nur vor Publikum kann man sich bewähren“, beurteilt er aus Erfahrung. Die Biografien aller Preisträger der vergangenen Jahre zeigten, dass sie alle mit Erfolg auf dem Weg nach vorn sind. Dank gebühre dem Rotary-Club, der eine Kulturstiftung gegründet hat und durch die Stadt Unterstützung erfährt, Überlingen verbindet man seiner Meinung nach mit Kunst und Kultur.

Kulturamtsleiter Michael Brunner lobte die Zusammenarbeit mit Georg Mais mit den Worten, er sei ein Glücksfall für Überlingen. Für den Rotary-Präsident Peter Vögele ist diese Veranstaltung nicht nur ein organisatorischer, sondern auch ein finanzieller Kraftakt, weshalb man auf Großspender angewiesen sei, die es in dieser Region zum Glück auch gebe.

OB Jan Zeitler: „Erstklassige Erfolgsgeschichte“

Den Bodensee-Musikwettbewerb beurteilt Oberbürgermeister Jan Zeitler als erstklassige Erfolgsgeschichte. Auch wenn in diesem Jahr weniger Teilnehmer dabei sind, weil zeitgleich in Moskau ein Tschaikowski-Wettbewerb mit dem Fach Klavier stattfinde. Acht Musiker haben in Überlingen bereits zugesagt, Georg Mais hofft noch auf zwei weitere Teilnehmer.