von SK

Sechs junge Frauen sind heute Nachmittag am Bahnhof Stadtmitte in Überlingen aneinandergeraten. Bei der Schlägerei wurden mehrere von ihnen laut Polizeiangaben verletzt. Aus welchem Grund sich die jugendlichen Frauen in die Haare gerieten, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei schritt ein, beruhigte die Beteiligten und ermittelt nun, wer für den Streit verantwortlich ist.