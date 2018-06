von Sabine Busse

Überlingen – Im November finden die Wahlen zum ersten Jugendgemeinderat in Überlingen statt. Wie läuft das ab und wer kann wählen und kandidieren? Diesen Fragen stellte sich Oberbürgermeister Jan Zeitler auf Einladung der Jungen Union Überlingen im Jugendzentrum Rampe.

Das Thema ist für Zeitler eine Herzensangelegenheit: "Der Charakter des Jugendforums war relativ unverbindlich. Der Jugendgemeinderat hingegen wird ein wichtiges Gremium mit einer eigenen Wahl- und Geschäftsordnung." Mit Bedacht habe man, so Zeitler weiter, die Rahmenbedingungen eng an die des Gemeinderates angelehnt. "Wir wollen zeigen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren und bei kommunalpolitischen Fragen mitzugestalten, zum Beispiel, wenn es um den Bau von Sportanlagen oder um ein neues Gymnasium geht."

Die Rahmenbedingungen stehen fest: Der Jugendgemeinderat hat eine Geschäftsordnung und ein Budget von 6000 Euro pro Jahr. Die elf gewählten Vertreter bestimmen einen Vorsitzenden, einen Finanzreferenten sowie einen Schriftführer. Sie sind der Vorstand, der an allen öffentlichen und einigen nicht öffentlichen Gemeinderatssitzungen teilnehmen darf. Ähnlich wie die Ortsvorsteher haben sie Rede- und Antragsrecht. Der Jugendgemeinderat muss mindestens fünf Sitzungen im Jahr abhalten und die Mitglieder bekommen eine Aufwandsentschädigung von zehn Euro pro Sitzung. An den Terminen wird jeweils ein Mitarbeiter der Verwaltung teilnehmen und die Jugendlichen in administrativen Dingen unterstützen oder beispielsweise Referenten dazu laden.

Die wenigen erschienenen Jugendlichen wollten vom Oberbürgermeister wissen, warum auch 19-Jährige, die bereits an den regulären Wahlen teilnehmen können, noch aktiv und passiv für den Jugendgemeinderat wahlberechtigt sind. "Wir haben uns hier an Beispielen anderer Gemeinden orientiert und wollen, dass jemand bis zum Ende seiner Schulzeit das Amt ausüben kann." Bei der Frage nach den Terminen verwies Zeitler auf den Schuljahresrhythmus. Die Schulen werden eine wichtige Funktion übernehmen, von der Information über den demokratischen Prozess und die Vorgehensweise bis zur Durchführung der Wahlen.

Die Auswahl der von ihm behandelten Themen bestimmt das Gremium selbst. Und wie sieht es mit einem besseren Veranstaltungsangebot für Jugendliche aus? "Es wird spannend werden, was sie für sinnvoll halten und welche Alternativen fehlen", antwortete Oberbürgermeister Jan Zeitler.

Der erste Überlinger Jugendgemeinderat

In der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg heißt es: "Die Gemeinde soll Kinder und muss Jugendliche bei Planungen und Vorhaben, die ihre Interessen berühren, in angemessener Weise berücksichtigen."

Der Überlinger Gemeinderat hat am 9.05.2018 die Wahl- und Geschäftsordnung des Jugendgemeinderats beschlossen. Dieser wird vom 5. bis 8. November 2018 gewählt. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren, die in Überlingen leben oder hier zur Schule gehen.

Der Jugendgemeinderat wird aus 11 Mitgliedern bestehen, eine Wahlperiode dauert zwei Jahre. Kandidaten können sich vom 14. September bis zum 5. Oktober 2018 bewerben. Eine öffentliche Vorstellung der Kandidaten ist für den 12. Oktober 2018 geplant. Ein Flyer mit Informationen und eine Homepage sind in Arbeit.

Überlingen Der Jugendgemeinderat kann kommen Lesen Sie auch

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein