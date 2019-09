Umdenken in Sachen Mobilität und Familienfuhrpark, das ist das Ziel der Cargobike-Roadshow aus Berlin. Sie wirbt dafür, ein Auto durch ein Lastenfahrrad zu ersetzen, und bietet die Möglichkeit, die Lastenräder zu testen. Am Sonntag standen auf der Hofstatt in Überlingen 14 E-Cargobikes, also mit Motor verstärkte Lastenräder, unterschiedlicher Marken und Ausführungen bereit.

Eva Haas aus Stockach hat drei Kinder. Sie testet mit Tochter Charlotte das Lastenrad und meint, gerade in Stockach geht es ja auch bergauf. Da sei das unterstützte Radfahren doch genau das Richtige. | Bild: Stef Manzini

„Echte Alternative für autogeplagte Städte“

Mindestens 25 Kilo wiegt ein solches Fahrzeug. Da es bei dieser Veranstaltung hauptsächlich um die Familienfreundlichkeit geht, um den Transport der Kinder und des Großeinkaufs, spielten Leichtlauf und Wendigkeit eine große Rolle. Stefan Haufs, seit Ende 2017 Radverkehrsbeauftragter des Landkreises Bodenseekreis, hatte als einer der Ersten dieser Veranstaltung zugesagt, einer Kooperation der Landkreise und Städte und der Arbeitsgemeinschaft für fußgänger- und fahrradfreundliche Kommunen (AGFK). „Wir möchten durch dieses Testangebot Hemmschwellen abbauen und dafür sorgen, dass die Lastenräder verstärkt wahrgenommen werden. Sie sind eine echte Alternative für unsere autogeplagten Städte“, erklärte Haufs.

ADFC fordert bessere Infrastruktur für Radverkehr

Bernhard Glatthaar, Bezirksvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC), war mit dem Lastenrad aus Friedrichshafen gekommen. Er betonte die Notwendigkeit, endlich die Infrastruktur für den Radverkehr zu schaffen. Besonders die Lastenräder bräuchten Raum, und der sei in Überlingen bei den mangelhaften Radwegen noch nicht vorhanden.

Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlinger Kur und Touristik, testete mit seinem Sohn Henri alle 14 verschiedenen Modelle. Vater und Sohn hatten sichtlich viel Spaß dabei. | Bild: Stef Manzini

Der Projektleiter der Cargobike-Roadshow, Colin Pöstgens zeigte sich sehr zufrieden. Überlingen war die vorletzte Etappe durch 14 Städte in Baden-Württemberg. „Wir haben tausende Testfahrten durchgeführt, das ist eine fantastische Resonanz. Die Verkehrsproblematik in den Kleinstädten ist denen der Großstädte gar nicht so unähnlich“, meinte der Berliner Fahrrad-Experte.

