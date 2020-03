von Sylvia Floetemeyer

Der Treffpunkt Knallaktiv für Menschen mit und ohne Psychiatrieerfahrung wächst und gedeiht seit seiner Gründung vor über fünf Jahren. Bald auch im wortwörtlichen Sinne: Denn Knallaktiv bietet nicht nur ein vielfältiges Jahresprogramm inklusive eines „Mittendrin-Fests“ auf der Landesgartenschau, sondern will ab diesem Jahr auch das inklusive Gartenprojekt Knallerbse umsetzen. Ein brachliegendes Grundstück beim Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GpZ), bei dem Knallaktiv angesiedelt ist, soll ein Ort der Begegnung werden. Einen Teil des Areals will man in Beete aufteilen, um die sich einzelne oder mehrere Gartenfreunde bewerben können, um sie zu bebauen.

Überlingen Initiative „knallaktiv“ feiert fünften Geburtstag Das könnte Sie auch interessieren

Das Landes-Sozialministerium fördert diese ersprießliche Idee aus dem Programm „Impulse Inklusion“. Als fachlicher Betreuer konnte ein junger Gärtner aus Salem, Lucas Bergmann, gewonnen werden. Er und Beschäftigte des GpZ sind bereits dabei, das Gelände vorzubereiten, so dass ab Frühlingsbeginn Garteninteressierte bei Knallerbse einsteigen können. „Wir suchen jetzt Leute, die mitmachen und mit uns die Rahmenbedingungen festlegen wollen“, sagte Knallaktiv-Leiterin Astrid Hermann vom GpZ am Rande einer Vorstandssitzung.

Bereits jede Menge Ideen vorhanden

Sie und ihre Mitstreiter haben jede Menge Ideen. Michael Schott träumt von einem Grillplatz, Siegfried Wehrle interessiert sich für Permakultur, eine nachhaltige Bewirtschaftungsweise. Karin Beth, begeisterte Hobbygärtnerin, die sich stark in das Projekt einbringt, findet es „auch toll für Familien mit Kindern“, weil Letztere oft gar nicht mehr wüssten, wo Lebensmittel herkämen. Und Angelika Walters findet zwinkernd, um dem Projektnamen gerecht zu werden, müsse man auf jeden Fall einen Knallerbsenstrauch pflanzen.

Projekt soll zur Begegnung beitragen

Hermann unterstreicht die therapeutische Wirkung die Gärtnern habe – und zwar für alle Menschen. Knallerbse biete auch Leuten, die keinen eigenen Garten hätten, die Möglichkeit, „ein Beet nach Wunsch zu bepflanzen“. Doch natürlich soll das Projekt vor allem auch die Saat für fruchtbare Begegnungen legen. Der zweite Teil des Grundstückes, der nicht in Parzellen aufgeteilt wird, steht dafür zur Verfügung. Dort sollen regelmäßig Aktionen stattfinden, die dem Kennenlernen dienen und die Inklusion fördern, etwa Grillen, Kaffeenachmittage Flohmärkte, Tischtennisturniere und Ähnliches. Und vielleicht könne man ja später auch gemeinsam ein Hochbeet anlegen oder einen Treppenaufgang, meint Hermann. Sie betont: „Die Ideen sollen aber aus dem Kreis der Aktiven kommen.“ Und: „Die Aktionen sind offen für alle Interessierten, nicht nur die im Garten Aktiven.“

Höhepunkt „Mittendrin-Fest“ auf der Landesgartenschau

Letzteres gilt für alle Angebote von Knallaktiv, die sich auch 2020 wieder durch eine große Bandbreite auszeichnen. So gibt es, neben den einmal monatlich stattfindenden Klassikern „Spiele + GO-Treff“ und „Singen für alle“, etwa das Angebot „Fitte Füße – fit fürs Leben“ der Physio- und Psychotherapeutin Barbara Michelmichel, einen Abend rund ums Thema Lachen, eine Feierabendwanderung mit Franz Gaißmaier oder eine Führung durchs GpZ mit Geschäftsführer Ingo Kanngießer.

Überlingen Gemeindepsychatrisches Zentrum lädt zu mehr Verständnis ein Das könnte Sie auch interessieren

Ein Höhepunkt im ersten Halbjahr ist das „Mittendrin-Fest“ auf der Landesgartenschau am 20. Juni. Knallaktiv zeige sich ganz bewusst dort, sagt Hermann. „Wir haben da eine Chance, uns einem ganz anderen Publikum zu präsentieren“ – etwa mit der ungewöhnlichen Schau: „Hätten Sie‘s gewusst?“, bei der mittels Schaufensterpuppen Prominente vorgestellt werden, die psychisch krank – und erfolgreich sind. Und drei Tage zuvor, am 17. Juni, wird „Singen für Alle“, ebenfalls ganz bewusst, mitten in der Innenstadt angeboten.