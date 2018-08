"Schade, dass es nicht öffentlich war", sagt Maria-Gratia Rinderer, die seit rund 35 Jahren in der Flüchtlingsbetreuung tätig ist, über die Informationsveranstaltung zum Bau einer Anschlussunterbringung am Schättlisberg. "Denn es war sehr gut vorbereitet und hätte mehr Öffentlichkeit verdient gehabt."

Pressetext beschränkt sich auf Text im Amtsblatt

Nachdem Oberbürgermeister Jan Zeitler auf eine Nachfrage zum Thema im persönlichen Gespräch auf die Informationsveranstaltung hingewiesen hatte, bei der alles erklärt werde, war die Presse wenige Stunden zuvor ausdrücklich ausgeladen worden. Die zugleich zugesagten Presseinformationen beschränkten sich auf den Text, den die Verwaltung im Amtsblatt veröffentlichte.

Anwohner konnten Ideen und Wünsche äußern

Im Dialog hätten "die Anwohner Ideen und Wünsche, sowie subjektive Bedenken, Ängste und Sorgen äußern" können, heißt es hier. Dabei sei es unter anderem um "Sicherheit des Viertels, Sauberkeit des Grundstücks sowie um Lärmbelästigung" gegangen. Die Integrationsbeauftragte Elke Dachauer habe deutlich gemacht, dass die Stadt in Kooperation mit dem Landratsamt und den betreuenden Einrichtungen Einfluss auf die Belegung nehmen könne. Was allerdings nicht im Amtsblatt steht: Die Verwaltung habe nach Aussagen eines Teilnehmers auch dargestellt, dass die Baugenehmigung sich auf die vom Gemeinderat im Juli 2016 beschlossenen und beantragten 108 Plätze beziehe, dass zunächst allerdings nur die Hälfte davon erstellt werden soll und die Nutzung auf zehn Jahr begrenzt sei.

Mehrere Klagen gegen Vorhaben

Was die Stadtverwaltung als Konzept für den Bau präsentierte, ging auf eine Anregung der Betreuerinitiative zurück, in der sie vor gut zwei Jahren mit einem Appell die nun favorisierte Modulbauweise ins Gespräch gebracht hatte. Dass mehrere Klagen gegen das Vorhaben beim Verwaltungsgericht Sigmaringen liegen, ließ die Stadt in ihrer Publikation unter den Tisch fallen. Bei der Veranstaltung sei es mündlich dargestellt worden.

Baubeginn voraussichtlich nicht vor Anfang 2019

Die Verwaltung habe sich zuversichtlich gezeigt, dass die Klagen abgewiesen würden, so ein Teilnehmer. Mit einem Baubeginn rechne die Stadt nicht vor Anfang 2019. Die Informationen hätten die anwesenden Anwohner "weitgehend beruhigt". So seien zwischenzeitlich E-Mails mit teilweise "perfidem Inhalt" unter falschem Namen und mit falscher Adresse in Umlauf gebracht worden, erklärt ein Insider. "Ich hatte das Gefühl, dass eher die positiv gesonnen Leute gekommen waren", sagt auch Maria-Gratia Rinderer und formuliert es milder: "Die Negativgruppe war wohl gar nicht da."

Montessori-Verein weist auf Erweitungspläne hin

Das Kinderhaus Montessori habe sich in dieser Diskussion bisher "neutral verhalten", erklärt der Vorstand des Montessori-Vereins in einer Stellungnahme. Doch seit dem Beschluss des Gemeinderats hätten sich "die Rahmendaten objektiv verändert" und der Verein wolle für den gesteigerten Bedarf eine Erweiterung verwirklichen. Diese Pläne seien durch den geplanten Bau der Anschlussunterkunft infrage gestellt. Bei der Beratung des Kindergartenbedarfsplans am 25. Juli hatte Adelheid Hug allerdings noch betont, dass sich derzeit kein freier Träger eine Erweiterung vorstellen könne.

Wohnungen gesucht Während der Bau der Anschlussunterbringung am Schättlisberg sich aus verschiedenen Gründen hinzieht und wohl erst 2019 begonnen werden kann, mangelt es nach wie vor an Wohnraum für Geflüchtete. Nur mit den dort geplanten Plätzen könnte die Stadt ihre Verpflichtung erfüllen. "Wir brauchen dringend Wohnungen und kommen nicht weiter", schildert Maria-Gratia Rinderer die angespannte Situation. Ganz aktuell müsse eine "sehr nette siebenköpfige Familie" aus einem Altbau ausziehen, der an einen Investor verkauft worden sei. (hpw)

